Calhanoglu e Brozovic, in Verona-Inter si rivede la doppia regia

Calhanoglu e Brozovic sono stati grandi protagonisti di Verona-Inter. Finalmente si è rivista la doppia regia di Inzaghi, coi due molti bravi a muoversi uno in relazione all’altro.

DOMINIO A CENTROCAMPO – Verona-Inter ha visto il centrocampo nerazzurro dominare la partita. Un fatto non certo scontato viste le difficoltà degli ultimi mesi, che hanno coinvolto soprattutto due elementi. Parliamo di Calhanoglu e Brozovic, che all’improvviso sembravano non essere più capaci di giocare insieme. Nella sfida coi gialloblù invece Inzaghi li ha riproposti da titolari. In coppia. E la risposta è stata ampiamente positiva.

DOPPIA REGIA – Col Verona dopo tanto tempo si è rivista un’Inter con la doppia regia. Calhanoglu e Brozovic si sono alternati nel ruolo di regista basso, alternando i loro movimenti in modo da trovarsi nel ruolo a seconda della necessità. Guardiamo le posizioni medie dell’Inter in possesso palla prese dal report della Lega Serie A:

Calhanoglu e Brozovic risultano quasi sovrapposti. Questo perché i loro movimenti sono stati coordinati. Uno in relazione all’altro. Se uno si spostava l’altro andava a coprirlo. Scambiandosi continuamente la posizione. Trovando così una nuova intesa. Col croato pronto a spostarsi e a farsi vedere anche con gli inserimenti, come già provato con l’Empoli, lasciando il suo ruolo classico al turco. Volete un esempio? Guardate le loro posizioni nell’azione del gol del numero venti. Guardiamo un’altra grafica, anzi due.

STESSE ZONE, ALTERNATI – Ecco le heatmap dei due giocatori, prese da Whoscored. Questo è Brozovic, rimasto in campo 78 minuti:

E questo è Calhanoglu, rimasto in campo tutta la partita e vero dominatore del pallone:

Risulta ancora più evidente come i due abbiano calpestato le stesse zone. Senza però mai sovrapporsi. Sempre ben consci della posizione del compagno. Sempre in movimento. Non a caso i due risultano anche primo (il turco) e secondo (il croato) in km percorsi. Bentornati.