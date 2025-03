Calhanoglu e Asllani, ad aprile dualismo in regia già annunciato

Nelle prossime settimane Inzaghi si troverà a dover gestire un dualismo annunciato in regia. Asllani e Calhanoglu infatti dovranno dividersi le competizioni.

DUALISMO IN REGIA – Anche nei momenti più difficili, Inzaghi non ha mai fatto mancare la sua fiducia a Kristjan Asllani. Nelle idee del tecnico è sempre stato lui la prima alternativa a Calhanoglu, anche se poi in certe partite ha sfruttato Zielinski per avere un’interpretazione diversa. Questi semi piantani lungo tutta la stagione ora richiedono un raccolto. Perché nelle prossime settimane ci sarà un dualismo già scritto in regia.

CENTROCAMPO LIMITATO – In primo luogo Zielinski è infortunato. E questo fatto riduce le opzioni in regia a due elementi, Calhanoglu e Asllani appunto. Saranno loro a dividersi i minuti, senza varianti. Barella e Mkhitaryan infatti serviranno nei loro ruoli, dove con Frattesi dovranno ruotare di continuo per trovare il giusto riposo. Ma oltre alla questione puramente numerica, ci sono le squalifiche.

COPPE E CAMPIONATO – A causa dei cartellini infatti Asllani e Calhanoglu dovranno dividersi le competizioni in modo salomonico. L’albanese non potrà giocare la gara di andata né in Coppa Italia né in Champions League. Rendendo di conseguenza il turco l’unica opzione in regia per il Milan e per il Bayern, entrambe in trasferta. Sapendo questo, è inevitabile pensare a un Asllani protagonista invece in campionato. Perché Calhanoglu non può giocarle tutte, né per tutti i minuti. Alternare i due registi tra le competizioni, per due settimane, sembra una via obbligata.