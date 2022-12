Calhanoglu, e due! Il turco scalda il piede per la ripresa dell’Inter

Hakan Calhanoglu nelle due partite amichevoli a Malta contro Gzira United e Salisburgo ha mostrato tutto il suo tasso tecnico. In particolare sui calci di punizione. Un gol e un assist quelli messi a segno dal centrocampista turco, che scalda il piede per la seconda parte di stagione dell’Inter.

ARMA IN PIÙ – Hakan Calhanoglu fa due su due. In entrambe le gare amichevoli disputate dall’Inter contro Gzira United e Salisburgo, il centrocampista nerazzurro è tornato a far vedere quella che è la specialità della casa. Ovvero il calcio di punizione. Prima la rete fantastica ai maltesi (vedi video) e poi l’assist perfetto e pennellato per la testa di Francesco Acerbi per il momentaneo 2-0 di ieri contro il Salisburgo. Due calci di punizione, quelli di Hakan Calhanoglu, battuti alla perfezione. Il centrocampista turco inizia a scaldare il piede in vista della seconda parte di stagione dei nerazzurri, continuando a mostrare un livello di crescita costante.