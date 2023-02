Calhanoglu, derby mai banale: rivalsa e caccia a una prima volta

Per Hakan Calhanoglu il derby tra Inter e Milan non può e non potrà mai essere una partita banale, specialmente visto il trattamento riservatogli al termine della scorsa stagione. Ma non solo. Una gara di rivalsa per il turco, che stasera va a caccia di una prima volta

RIVALSA – Le sue parole sul karma al termine del derby vinto in Supercoppa Italiana sono chiare delle sensazioni che Hakan Calhanoglu prova nei confronti della stracittadina. Una partita di rivalsa per lui, trattato nel peggiore dei modi dai rossoneri dopo il suo passaggio all’Inter. Per il centrocampista turco il derby è una partita non banale che sa sempre di rivalsa. Dopo il gol segnato lo scorso anno nel suo primo derby giocato in maglia nerazzurra, Hakan Calhanoglu è ancora a caccia di una “prima volta” contro il Milan. Ovvero una vittoria in campionato. Su tutte le gare giocate contro i rossoneri, le vittorie sono arrivate solo in Coppa Italia e Supercoppa. Questa sera la caccia anche alla prima volta in Serie A.