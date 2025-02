Calhanoglu dal primo minuto in Milan-Inter! Il piano di Inzaghi

Hakan Calhanoglu è la vera e propria sorpresa del derby tra Milan e Inter. Il turco ha recuperato e sarà titolare, Simone Inzaghi ha un piano per lui.

TITOLARE – Hakan Calhanoglu si riprenderà il suo posto da titolare in cabina di regia nel centrocampo di Simone Inzaghi. Milan-Inter inizia con i migliori presupposti per l’allenatore piacentino, che ha recuperato sia il turco che Francesco Acerbi. Il difensore però inizierà dalla panchina per Stefan de Vrij. Il grande ex torna dal primo minuto a poco meno di un mese dall’ultima volta proprio contro il Milan in Supercoppa Italiana. In quel caso uscì al 35′ per Kristjan Asllani a causa dell’infortunio al polpaccio che lo sta tormentando in questa stagione.

Calhanoglu presente in Milan-Inter! Il minutaggio

PIANO – Calhanoglu ha fatto il suo primo allenamento parziale in gruppo giovedì. Si è unito ai compagni completamente a partire da venerdì, quindi ha sulle gambe tre sessioni agli ordini di Inzaghi. Il giocatore non sarà 90 minuti sul rettangolo di gioco ovviamente. L’allenatore tra i suoi piani ha quello di lasciarlo in campo almeno 60 minuti. Successivamente valuterà se rischiarlo ancora o se cambiarlo per Asllani o Piotr Zielinski. Il polacco è rimasto fuori in Champions League e sembra favorito per entrare nella seconda parte del match.