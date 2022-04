Calhanoglu, dagli undici metri gol mai banali. Prossimo step già fissato

Calhanoglu è stato l’uomo decisivo nella vittoria dell’Inter sul campo della Juventus. Il turco ha battuto (per ben due volte) il rigore che ha deciso il match, definendolo il più importante della sua carriera (QUI le sue dichiarazioni). L’ex Milan ha messo a segno finora sette reti, di cui due dagli undici metri ed entrambe non banali

EPISODI NON BANALI – Hakan Calhanoglu ha messo la firma sulla vittoria dell’Inter contro la Juventus siglando un rigore pesante come un macigno per come si è sviluppato. Il turco infatti è andato sul dischetto due volte: la prima ha sbagliato mentre alla seconda si è dimostrato sicuro. Non era semplice trovare il coraggio di ripresentarsi davanti a Wojciech Szczęsny dopo un errore che poteva mettere definitivamente la parola fine al sogno scudetto. Ma lui lo ha fatto con enorme personalità e non è la prima volta in stagione. Delle sette reti messe a segno finora, due sono arrivate dagli undici metri: con la Juventus appunto e con il Milan nel derby di andata. Il coefficiente di difficoltà contro i rossoneri era ovviamente amplificato per via del suo passato e di un ex tifoseria a dir poco ostile. Anche in quel caso è stato freddo e glaciale, con tanto di esultanza provocatoria.

GRINTA – Il primo rigorista sulla carta è Lautaro Martinez ma sia Simone Inzaghi che i diretti interessati hanno spesso ribadito di decidere al momento in base alle sensazioni di ognuno. Evidentemente Calhanoglu se la sente di dire la sua nelle sfide che contano davvero ed è un pregio che non può passare inosservato. Inzaghi in questo finale di stagione ha bisogno di tutta la grinta del turco, protagonista finora di una buonissima prima stagione in nerazzurro. Il gol su azione manca da un po’, che sia quello il prossimo step.