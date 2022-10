Calhanoglu in crescita, l’Inter può contare su una soluzione in più

La prestazione di Hakan Calhanoglu contro la Salernitana ha mostrato un giocatore in crescita e sempre più sicuro dei propri mezzi. In una sfida dove, proprio come contro il Barcellona, ha giocato in un ruolo diverso dal solito. Confermando come l’Inter abbia un’arma in più a centrocampo in caso di assenza di Marcelo Brozovic.

ASSO NELLA MANICA – Senza Marcelo Brozovic lo scorso anno l’Inter ha mostrato tutte le sue difficoltà. Un fattore che, in questa stagione, sembra essere cambiato. Il motivo è la crescita di Hakan Calhanoglu che da mezz’ala si è spostato come vertice basso dopo l’infortunio del croato in nazionale. Mostrando prestazioni sempre più convincenti, a partire da Barcellona fino ad arrivare al 2-0 di ieri contro la Salernitana. Il turco è stato il migliore in campo (così come nella gara di andata contro i catalani), confermandosi un vero e proprio jolly di centrocampo. Simone Inzaghi ora può contare su un’arma in più, senza dimenticare naturalmente Kristjan Asllani, il naturale vice di Brozovic. Ciò non toglie, però, che Hakan Calhanoglu da vero campione stia dimostrando di poter coprire nel migliore dei modi tutti i ruoli a centrocampo.