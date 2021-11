Calhanoglu, crescita costante: già eguagliato un dato della scorsa stagione

Prosegue il momento positivo di Hakan Calhanoglu all’Inter, che ieri ha messo a referto la sua quarta rete in campionato con la maglia nerazzurra, nonché la terza di fila. Numeri che certificano la sua continua crescita.

TRE DI FILA – Hakan Calhanoglu è uno degli uomini del momento all’Inter (vedi pagelle). Suo è il gol che ha aperto le danze ieri sera nella vittoria per 0-2 a Venezia. Un siluro preciso da fuori area che non ha lasciato scampo a Sergio Romero e ha permesso ai nerazzurri di aprire una partita che avrebbe potuto rivelarsi complicata. Il centrocampista turco è arrivato al suo terzo gol di fila, dopo i due rigori segnati nel derby contro il Milan e quello segnato contro il Napoli che ha dato il via alla rimonta nello scontro diretto di San Siro. Insomma, Hakan Calhanoglu dopo un momento di appannamento sembra ora essere in netta crescita e proprio i numeri in zona gol lo certificano.

Calhanoglu, già eguagliato un dato rispetto alla scorsa stagione

DATO EGUAGLIATO – Dopo sole quattordici giornate di campionato, Hakan Calhanoglu ha già inoltre eguagliato il dato di gol segnati rispetto allo scorso anno. Nell’ultima stagione con la maglia rossonera, il centrocampista turco ha infatti messo a segno quattro gol. Lo stesso numero raggiunto in questo campionato, considerando anche il gol al debutto in maglia nerazzurra contro il Genoa. Simone Inzaghi sta proseguendo con il grande lavoro sul giocatore, trasformato di fatto da trequartista a centrocampista. Il che rende ancora più impressionante il dato in fase di realizzazione. La strada intrapresa è quella giusta, ora bisogna continuare così.