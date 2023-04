Calhanoglu corre verso il recupero: fondamentale per le sorti dell’Inter

Hakan Calhanoglu prosegue con il suo recupero dopo l’infortunio durante gli impegni con la Turchia. Il centrocampista nerazzurro potrebbe essere pronto prima del previsto (vedi articolo), in un periodo dove l’Inter ha bisogno di lui.

VERSO IL RECUPERO – Hakan Calhanoglu prosegue incessantemente con il suo lavoro per recuperare dall’infortunio muscolare partito con la maglia della Turchia. Chiaramente non sarà a disposizione per la sfida di martedì a Lisbona contro il Benfica, ma con ogni probabilità sarà della partita a San Siro una settimana dopo. In questo momento l’Inter ha un disperato bisogno di Hakan Calhanoglu, che si è rivelato per rendimento il miglior centrocampista della rosa. Come visto anche nelle ultime uscite, Marcelo Brozovic è lontano parente di quello ammirato le scorse stagioni e Kristjan Asllani non è giudicato pronto da Simone Inzaghi per reggere partite di un certo livello e – per giunta – in un periodo così complicato. Senza dimenticarci che proprio il turco ha vinto il premio di MVP della UEFA in entrambe le gare contro il Porto agli ottavi di finale (e già anche contro il Barcellona nella fase a gironi).