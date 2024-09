Calhanoglu e la consacrazione: status riconosciuto a tutti i livelli. Inter alleata!

Hakan Calhanoglu è stato inserito nella lista dei 30 candidati alla vittoria del pallone d’oro per la stagione 2023-2024: il centrocampista turco ha raggiunto la sua consacrazione definitiva grazie al binomio ideale con l’Inter.

STAGIONE TOP – Hakan Calhanoglu, così come il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, figura nella lista dei 30 candidati alla vittoria del pallone d’oro. Il calciatore nerazzurro ha disputato la miglior stagione della sua carriera, nell’annata appena trascorsa, sia sul piano delle statistiche che su quello del rendimento complessivo mostrato in campo. Con i meneghini, il turco ha siglato 13 reti e 3 assist in 32 presenze in Serie A, risultando essere il secondo calciatore più prolifico in rosa dopo il Toro argentino. La grandezza della stagione disputata dal centrocampista dell’Inter si è manifestata anche dal punto di vista della completezza del suo repertorio, con tanti interventi difensivi e una mentalità da leader mostrati nel corso dell’annata. Fattori che non sarebbero stati possibili senza l’unità di intenti venutasi a costituire tra calciatore e ambiente nerazzurro.

Calhanoglu e Lautaro Martinez presenti nella lista per il pallone d’oro: le ambizioni dei due calciatori dell’Inter

LO SCENARIO – Calhanoglu non risulta essere tra i favoriti per la vittoria del pallone d’oro, anche perché con la sua Turchia non è riuscito a spingersi oltre una, pur importante, qualificazione ai quarti di finale degli Europei. Diverso è il discorso per l’altro calciatore dell’Inter presente nella lista presentata oggi, 4 settembre, per decretare il vincitore del pallone d’oro. Il giocatore in questione, Lautaro Martinez, può far affidamento anche sulla vittoria di una Copa America disputata da protagonista per auspicare in una posizione di assoluto valore nella classifica finale.