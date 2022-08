Calhanoglu, condizione non ancora ottimale: Inter-Spezia banco di prova

Hakan Calhanoglu non ha offerto una prestazione positiva contro il Lecce. Il turco è apparso ancora “sulle gambe” ed indietro di condizione. Inter-Spezia banco di prova

PRESTAZIONE – Hakan Calhanoglu contro il Lecce non ha disputato la sua miglior gara con la maglia dell’Inter. Il centrocampista turco, infatti, è apparso ancora un po’ sulle gambe: comprensibile, del resto, alla prima partita e dopo un’estate con carichi di lavoro pesanti, visto il tour de force atteso dal club fino alla sosta per Qatar 2022. Ma, oltre alla forma fisica non eccelsa, il turco non è entrato nelle trame del gioco nerazzurro: poco gioco verticale, tanto fraseggio in orizzontale, senza osare e senza lanciare i compagni negli spazi. Caratteristica per cui, il numero 20 nerazzurro, si è fatto particolarmente apprezzare nella scorsa stagione. Inter-Spezia, in tal senso, sarà un banco di prova importante: la condizione, inevitabilmente, crescerà e con lei il contributo di Calhanoglu alla stagione dell’Inter.