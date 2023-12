Calhanoglu con l’Udinese è al centro di tutto, con anche gol e assist

Inter-Udinese ha visto tra i suoi protagonisti più brillanti Hakan Calhanoglu. Il turco è riuscito a coniugare i suoi specifici compiti tattici con le giocate decisive.

AL CENTRO DI TUTTO – Il livello delle prestazioni di Calhanoglu in questa stagione non fa più notizia. Ma con l’Udinese per l’ennesima volta il turco ha mostrato la sua capacità di dominare le partite. Con una prestazione di attenzione e solidità, impreziosita da gol e assist. Quelli dei primi due gol dell’Inter, quindi quelli che hanno indirizzato l’intera partita.

COMPITO PRECISO – Questa è l’heatmap del numero 20 presa da Whoscored:

Calhanoglu ha assolto i suoi compiti di regista basso con attenzione e ordine tattico. Evidente come gli sia stato chiesto di limitare il suo raggio d’azione, per coprire gli spazi e le linee di ripartenza avversarie. Non a caso non compare nella top cinque dei giocatori con più passaggi realizzati sulla trequarti. Lo stesso, ha saputo ritagliarsi i suoi momenti offensivi.

REGIA E QUALITÀ – Ecco la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Calhanoglu ha messo insieme 78 tocchi di palla in 71 minuti. I passaggi sono 63, realizzati all’89%. E qui c’è un piccolo neo nella sua prova: è il centrocampista con la percentuale di realizzazione più bassa, il secondo peggiore della squadra dopo Lautaro Martinez. Questo perché Inzaghi gli ha chiesto di cercare insistentemente la verticalità, per impedire all’Udinese di compattare le sue linee. Il turco infatti è primo per passaggi in avanti con 49 (su un totale di 56 passaggi realizzati). Oltre però ad essere il motore della manovra, Calhanoglu è stato decisivo con gol e assist. Malgrado i suoi compiti tattici, ha messo insieme 3 conclusioni, tra cui il rigore dell’1-0. E nell’azione dell’assist ha mostrato la sua caparbietà: recupera il suo stesso cross ribattuto, resiste fisicamente a Pereyra e serve di sinistro Dimarco. Una gara con 2 occasioni da gol create, un passaggio chiave e un assist. Il motore dell’Inter.