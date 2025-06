Calhanoglu, come sta l’Inter senza? Il forfait al Mondiale per Club diventa un test!

Hakan Calhanoglu lascia il ritiro americano dell’Inter perché inutilizzabile a causa dell’infortunio. Tutto questo mentre in Italia continuano a suonare le sirene del Galatasaray. L’assenza del turco al Mondiale per Club diventa, quindi, un vero e proprio test per la squadra di Chivu.

LA ‘CLASSICA’ ESTATE – Non è di certo la prima estate in cui il nome di Hakan Calhanoglu prende la scena nei titoli dei giornali sportivi e nelle trasmissioni televisive di calciomercato. Il centrocampista nerazzurro è tra i più ambiti nel suo ruolo e l’Inter, che ne apprezza le qualità ormai dal 2021, lo sa bene. Questa volta, però, la storia sembra poter avere un finale diverso, e non particolarmente felice per quella Milano nerazzurra che si è legata indissolubilmente al suo regista. Alla finestra adesso, infatti, c’è il Galatasary, club al quale Calhanoglu è particolarmente legato per via delle sue origini. Difficile, quindi, dire di no al “sogno di un bambino”, anche quando questo significherebbe dire addio alla squadre che ha segnato la propria rinascita.

Calhanoglu lontano solo fisicamente? Al Mondiale per Club è in corso il test del futuro!

INDISPONIBILE – Alla luce dei fatti, quindi, non è così strano che la separazione fisica avvenuta ieri, tra Calhanoglu e l’Inter, sia parsa il preludio di una più profonda che potrebbe esserci tra qualche settimana. A causa del suo infortunio, che dura ormai dal post finale Champions League, il calciatore turco ha abbandonato il ritiro americano, tornando in Italia. Possiamo dire, quindi, che Cristian Chivu non ha avuto – e mai avrà – a disposizione il regista titolare dell’Inter in questo nuovissimo Mondiale per Club. Dalla sciagura, però, la squadra potrebbe ricavarci uno scenario vantaggioso. Ovvero, provare a vedere come sarebbe un’Inter senza Calhanoglu.

IL TEST – Il centrocampista è sempre parso essenziale nella riuscita del gioco nerazzurro di Inzaghi, che lo ha plasmato proprio nella funzione di play. Il suo sostituto, Kristjan Asllani, raramente è sembrato all’altezza di acquisire le redini del centrocampo. Ma, adesso, Chivu ha la fortuna di poter contare su un’arma in più in quel reparto: Petar Sucic. Il 23enne croato finora è stato utilizzato solo a gara in corso al Mondiale per Club, apparendo però in ottima forma e superando, forse, anche le aspettative. La gara degli ottavi di finale contro il Fluminense, in scena lunedì alle ore 21.00 italiane, sarà un altro test decisivo. In attesa, ovviamente, di scoprire se il futuro di Calhanoglu sarà ancora lontano dall’Inter.