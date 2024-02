Calhanoglu uomo chiave, un’arma in più per Inter-Juventus

Hakan Calhanoglu in Inter-Juventus rientra dopo aver scontato un turno di squalifica in occasione della sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista turco ha anche un’arma in più che può tornare utile nello scontro diretto di stasera.

ULTERIORE ARMA – Inter-Juventus sarà una partita difficilissima, soprattutto considerando il modo di giocare dei bianconeri e la capacità di difendersi bassa. In questo senso l’apporto di Hakan Calhanoglu è fondamentale, perché proprio lui può essere l’uomo chiave della partita. Il centrocampista turco ha infatti un’arma importantissima che può rivelarsi il “bonus” per i nerazzurri: le conclusioni dalla distanza. Lo abbiamo già visto a Torino nella stagione 2021-2022, quando Edin Dzeko segnò proprio su un siluro di Calhanoglu stampatosi sulla traversa. Oltre ai tiri dalla distanza, il turco può fornire anche un’alternativa importante sui calci d’angolo. Insomma, dai suoi piedi può passare molto di Inter-Juventus di domani. Un vero e proprio uomo chiave per Inzaghi.