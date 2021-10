Calhanoglu, cambio di ruolo in Lazio-Inter? Dipende da un fattore

Hakan Calhanoglu potrebbe cambiare ruolo in Lazio-Inter. Una decisione praticamente obbligata per Simone Inzaghi, di nuovo alle prese con i problemi legati alle nazionali e al rientro dei sudamericani (vedi editoriale). Tra cui ben tre degli attaccanti.

CAMBIO RUOLO – Alternative contate e scelte obbligate. Questa la situazione con cui deve fare i conti Simone Inzaghi in vista di Lazio-Inter di sabato. Il motivo, come sempre, è la sosta per le nazionali. Se dall’Europa fortunatamente non sono arrivate brutte notizie, con il rientro già previsto dei giocatori convocati, per i sudamericani le cose sono leggermente diverse. Specialmente in attacco. Ed è proprio qui che entra in gioco Hakan Calhanoglu, che può essere la chiave per il tecnico nerazzurro per giocarsi al meglio la sfida di sabato sera. Il turco non ha brillato fin qui, ma tornare (anche solo per una sera) nel suo ruolo principale – ovvero il trequartista – potrebbe essere una chiave importante.

Calhanoglu torna al ruolo originale? Dipende da Lautaro Martinez

SITUAZIONE ATTACCO – Un attacco composto da Edin Dzeko (e chi se non lui…) e Hakan Calhanoglu sulla trequarti potrebbe essere la soluzione più probabile in vista di sabato sera. Questo, però, dipende in gran parte da Lautaro Martinez e dalla sua condizione. Il Toro arriva da un lieve affaticamento muscolare e dalla sfida giocata contro l’Uruguay, dove ha segnato. Manca ancora una partita, contro il Perù, prima della traversata oceanica e della corsa contro il tempo per essere arruolabile in vista di sabato alle 18. Se dovesse farcela, Calhanoglu potrebbe “retrocedere” nuovamente a centrocampo insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Altrimenti, spazio per il turco sulla trequarti e per Roberto Gagliardini a centrocampo (vedi focus).