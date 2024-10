Calhanoglu, buone notizie per Inzaghi: vicino al recupero! Una data

L’Inter si prepara ad affrontare l’Empoli nel turno infrasettimanale, ma dovrà fare a meno di alcuni giocatori chiave, tra cui Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, entrambi fermi per infortunio. Per il centrocampista turco, però, si intravede uno spiraglio di rientro.

RECUPERO – Hakan Calhagnolu in Inter-Empoli sarà ancora indisponibile causa infortunio, ma presto potrebbe tornare a disposizione. L’obiettivo, infatti, è quello di averlo a disposizione in vista del prossimo impegno contro il Venezia. Il centrocampista turco, essenziale per il gioco dell’Inter con la sua regia avanzata e la capacità di distribuire palloni in fase offensiva, continua il percorso di recupero e potrebbe essere una risorsa almeno parziale per il prossimo incontro. Questa è sicuramente un’ottima notizia, considerata anche la situazione legata a Kristjan Asllani. Pur essendo tornato ad allenarsi con il gruppo, l’albanese non è ancora al 100% e potrebbe quindi partire dalla panchina. La decisione di Inzaghi di non rischiare un recupero troppo rapido per Asllani rispecchia un approccio prudente, considerando la delicatezza della condizione fisica dell’albanese e il fitto calendario di impegni.

Inter senza Calhanoglu, in campo ancora il sostituto

CONTRO L’EMPOLI – Nel frattempo, sarà ancora una volta Piotr Zielinski a prendere il posto di Calhanoglu. Il polacco, che ha dimostrato il suo valore nel recente pareggio per 4-4 contro la Juventus con una doppietta di qualità, si è rivelato un sostituto affidabile. Il suo impatto nel centrocampo nerazzurro ha già dato segnali positivi, mostrando capacità sia in fase di costruzione sia in termini di finalizzazione. Questa nuova opportunità contro l’Empoli gli permetterà di consolidare ulteriormente il proprio ruolo, confermandosi una valida alternativa nell’assetto tattico di Simone Inzaghi.