Calhanoglu brilla in entrambe le fasi, manca solo la ciliegina

Hakan Calhanoglu, insieme a Benjamin Pavard, è senza dubbio il migliore in campo di Inter-Juventus. Il centrocampista turco ha brillato in entrambe le fasi e a mancargli è stata soltanto la proverbiale ciliegina sulla torta.

FARO – Senza troppi giri di parole: vedere giocare Hakan Calhanoglu è uno spettacolo per gli occhi. Anche in Inter-Juventus il turco ha dimostrato di essere un centrocampista completo in entrambe le fasi. A supporto arrivano anche i dati ufficiali della Lega Serie A: 7 recuperi difensivi e ben 100 passaggi, di cui il 94% riusciti. Tra cui quello spettacolare nel primo tempo a tagliare tutta la difesa bianconera, trovando Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Calhanoglu brilla sia nella fase difensiva, che in quella offensiva, dando anche l’impressione di essere in crescita partita dopo partita. A mancargli è soltanto la ciliegina sulla torta: quel gol che stava per mettere a segno e negatogli soltanto dal palo. Una rete che gli avrebbe anche valso la doppia cifra in classifica marcatori. Ma per quello c’è ancora tempo.