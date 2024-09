Calhanoglu e Bastoni, una speranza per l’Inter! Perché il passato può tornare

Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni hanno accettato la convocazione delle proprie rispettive Nazionali e saranno presenti al ritiro previsto per la settimana che sta ora iniziando: un motivo può far sperare l’Inter riguardo il loro ritorno a Milano.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, non usciti al meglio dalla sfida di San Siro tra Inter e Atalanta a causa di un affaticamento muscolare, dovrebbero aggregarsi al ritiro delle rispettive Nazionali. Entrambi i calciatori hanno infatti accettato la chiamata della propria nazione per prendere parte agli impegni di Nations League che vedranno rispettivamente coinvolte Turchia e Italia. La speranza dei nerazzurri è chiara, così com’è possibile che essa si realizzi nei prossimi giorni.

Calhanoglu e Bastoni potrebbero tornare ad Appiano Gentile: l’auspicio dell’Inter!

OPZIONE REALE – Che i due calciatori tornino a Milano è una possibilità che non possiamo escludere. Se da un lato è chiaro che entrambi avrebbero la totale volontà di prendere parte alle sfide della propria Nazionale, è altrettanto vero che in passato ci sono stati vari casi in cui un calciatore acciaccato è tornato alla base per poter recuperare grazie allo staff medico della propria squadra di club. Qualora ciò si verificasse, il primo ad essere contento sarebbe Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, preoccupato per un possibile peggioramento del problema nei prossimi giorni, vorrebbe evitare di perderli per gli impegni di Serie A e Champions League.