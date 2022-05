Calhanoglu-Barella: in Serie A c’è (quasi) sempre il loro zampino – CdS

L’Inter ha vinto in rimonta 4-2 contro l’Empoli venerdì e ora attende il risultato di Verona-Milan per capire che destino la attende nelle ultime due partite. Artefici della rimonta sono stati sicuramente Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu e il dato su questa stagione di Serie A è impressionante.

ZAMPINO – L’Inter non è un caso che è tornata a splendere con il ritorno al top della forma dei suoi tre centrocampisti: Brozovic, Calhanoglu e Barella. Gli ultimi due in particolare sono quelli che stanno incidendo di più nella stagione dell’Inter. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport infatti, il turco e l’azzurro hanno partecipato al 40% delle reti firmate dall’Inter in Serie A (78). Calhanoglu ha rispettivamente 7 reti e 11 assist, l’ultimo proprio contro l’Empoli per il 2-2 di Lautaro Martinez. Barella invece ha all’attivo 3 gol e 10 assist anche se contro i toscani non è entrato direttamente nei gol ma indirettamente (recupero palla sul 2-2 e cross che ha portato al gol del 3-2). Insomma, il loro zampino in 78 reti complessive c’è stato 31 volte. Mica male.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti