Calhanoglu, l’arma dell’Inter anti Atalanta per sfatare il tabù scontri diretti

Una stagione fino ad ora impeccabile quella di Calhanoglu. Il turco anche contro il Bologna ha dimostrato di essere in un grandissimo momento di forma. Domenica a Bergamo contro l’Atalanta può essere lui la chiava dell’Inter per sfatare il tabù degli scontri diretti.

SCELTA GIUSTA − In questo inizio di stagione Hakan Calhanoglu si è rivelato una pedina fondamentale per l’Inter. Inzaghi, si è infatti affidato alle sue enormi qualità tecniche, per sopperire alla mancanza di Marcelo Brozovic. E se i nerazzurri sono ancora agganciati alla lotta per il secondo posto, gran parte del merito è proprio del centrocampista turco.

SEMPRE TRA I MIGLIORI − Da quando il 20 nerazzurro ha preso il posto di Brozovic, le prestazioni dell’Inter sono tornate a essere più convincenti. L’unica battuta d’arreso delle ultime giornate, è arrivata purtroppo nel match più importante contro la Juventus. Comunque anche lì, Calhanoglu ha dimostrato di essere lui il leader tecnico della squadra in questo momento. Con i bianconeri infatti è stato uno dei pochi a salvarsi, dimostrando grande carattere nel crederci sempre, e motivando i suoi compagni fino alla fine. Poi con il Bologna il turco ha dato saggio di tutte le sue qualità, fornendo un grande assist da calcio d’angolo a Lautaro Martinez, e segnando poi il rigore lasciatogli dallo stesso argentino.

Calhanoglu la chiave dell’Inter per battere l’Atalanta

SFATARE IL TABÙ − Domenica alle 12:30 contro l’Atlanta, l’Inter cercherà di sfatare il tabù relativo agli scontri diretti. I nerazzurri infatti, in questa stagione non hanno ancora mai vinto contro le dirette concorrenti in classifica, subendo solo sconfitte. Inzaghi, con Brozovic non ancora al meglio della condizione, si affiderà nuovamente a Calhaoglu nel ruolo di regista davanti alla difesa. E proprio le giocate del turco potrebbero tornare utili, nel corso della partita, per cercare di scardinare la retroguardia dei bergamaschi. Con i suoi cross e i suoi tiri sempre pericolosi, il 20 nerazzurro potrebbe essere la chiave per aprire le porte di una rimonta in campionato, che avrebbe il sapore delle grandi imprese.