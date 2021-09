Calhanoglu arma in più sui calci da fermo. Titolare in Inter-Atalanta?

Hakan Calhanoglu ha vissuto un inizio di stagione segnato da alti e bassi. Una caratteristica su cui il turco è costante però è la bravura sui calci piazzati. Una caratteristica da sfruttare anche in Inter-Atalanta

ARMA – Calhanoglu non ha vissuto un inizio facile della sua avventura con la maglia dell’Inter. Il turco, infatti, dopo un debutto sfolgorante a San Siro contro il Genoa, non ha ripetuto prestazioni dello stesso livello, fornendo prestazioni opache e non al livello delle sue potenzialità. In una caratteristica, però, il turco è sempre rimasto costante e pericoloso: i calci da fermo. Che sia una punizione, che sia un corner, le abilità balistiche di Calhanoglu riescono a fare la differenza. Ultimo esempio, in ordine cronologico, è la sfida del “Franchi” contro la Fiorentina: il turco, nonostante una prestazione non eccelsa, è stato decisivo nella rimonta nerazzurra con l’assist da corner per il gol dell’1-2 di Dzeko che, di fatto, ha ribaltato il match.

OPZIONE – Calhanoglu dovrebbe partire titolare in Inter-Atalanta (qui le probabili), e la sua presenza potrebbe essere fondamentale. In un match che sarà, presumibilmente, equilibrato, i calci da fermo diventano occasioni vitali da sfruttare. E l’Inter, in rosa, può vantare due veri e propri specialisti: oltre al turco, anche Dimarco, in questo inizio di stagione, ha dimostrato di poter fare la differenza in questo fondamentale. In attesa di vedere prestazioni più convincenti, Inzaghi continua a dare fiducia al turco, per far continuare al meglio il suo rodaggio nel nuovo ruolo di mezzala in un centrocampo a 5.