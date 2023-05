Calhanoglu arma da finale, in Fiorentina-Inter può fare la differenza

Domani sera l’Inter cercherà di conquistare il secondo trofeo stagionale nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Battere i viola non sarà però semplice e probabilmente la partita verrà decisa da qualche episodio o giocata di un singolo. In particolare uno che può incidere in questo senso grazie alle sue qualità è Hakan Calhanoglu.

GIOCATE E EPISODI − Contro la Fiorentina l’Inter proverà a riconquistare per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia. I viola però non saranno così facili da mandare al tappeto, e le partite disputate in campionato contro i nerazzurri ne sono la prova lampante. Entrambi i match giocati in Serie A sono stati decisi da un episodio o da una giocata di un singolo giocatore. Quindi presumibilmente la finale di domani sera verrà decisa proprio in questo modo. I nerazzurri comunque dalla loro parte dispongono di un’ampia rosa piena di campioni capaci di inventarsi una giocata in qualsiasi momento. In particolare il più quotato dovrebbe essere l’ex Milan Hakan Calhanoglu.

ARMA DA FINALE − Il turco infatti, come sappiamo, è dotato di un ottimo tiro e quest’anno è riuscito a darne dimostrazione in più di un’occasione. Ad esempio nella gara di Milano contro il Barcellona è stato proprio un suo tiro dal limite dell’area a decidere il match in favore dei nerazzurri. Calhanoglu grazie a questa sua dote balistica è quindi in grado di creare pericoli anche da zone di campo e con palloni che sembrano poco pericolosi. Il palo colpito nel derby d’andata in Champions League ne è una dimostrazione. Inoltre il venti dell’Inter può calciare benissimo sia i rigori che le punizioni, oltre ad essere pratico anche nel fondamentale dell’assist. Tutto ciò fa di Calhanoglu l’arma perfetta per poter decidere una partita secca come quella di domani sera.