Calhanoglu al centro del gioco, che numeri in Montenegro-Turchia

Calhanoglu con la maglia della Turchia ha messo numeri impressionanti contro il Montenegro. Il turco ha giocato da regista a tutto campo.

REGISTA IN CRESCITA – Calhanoglu con la maglia della Turchia in questa sosta è stato messo quanto mai al centro del gioco. Giocando anche più basso rispetto alle sue abitudini. Da regista a tutto campo, come fa capire la media di 127,5 tocchi di palla in due gare. Un’evoluzione anche in termini di leadership, che può avere un impatto utile anche in maglia Inter.

NUMERI SCINTILLANTI – Se contro Gibilterra numeri come 123 tocchi e 111 passaggi stupivano fino a un certo punto, in trasferta contro il Montenegro Calhanoglu è andato oltre. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 132, con 117 passaggi. Come si vede, il turco ha giocato principalmente sulla trequarti, ma spesso si è abbassato per iniziare la manovra. Prendendo in mano il gioco. Influendo direttamente sul risultato con l’assist per il gol del 2-0. Un giocatore che appare in crescita, come se stesse maturando come leader in campo.