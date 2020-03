Calendario Serie A, Juventus-Inter verso il weekend: le date possibili

Il calendario della parte finale di Serie A è pronto a essere stravolto, dopo il Consiglio di Lega che si è chiuso intorno alle 15.30. Le parole di Marotta (vedi articolo) fanno intuire che Juventus-Inter si giocherà nei prossimi giorni, sconvolgendo quindi le prossime giornate: ecco come.

IL CALENDARIO – Da sabato si dovrebbe riprendere a giocare in Serie A, con la parte restante della ventiseiesima giornata. Il turno che si è chiuso domenica (vedi articolo) sembra essere il primo che verrà completato, con le sei partite mancanti: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sampdoria-Verona, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. In giornata la Lega Serie A comunicherà date e orari, presumibilmente si parte da sabato e si finisce lunedì. Questo però obbliga a “scalare” il resto del programma fino al 13 maggio, quando si disputerà un turno infrasettimanale: ogni giornata, dalla ventiseiesima, si sposta come date a quella successiva (qui il calendario del girone di ritorno). Restano fuori, al momento, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria più le semifinali di ritorno di Coppa Italia.

L’ALTRA POSSIBILITÀ – Giuseppe Marotta ha detto che Juventus-Inter si giocherà domenica o lunedì, a porte chiuse, quindi al momento la strada è quella tracciata dalla Lega Serie A. C’è un’altra opzione, che prevederebbe mantenere la prossima giornata al suo posto (quindi con Inter-Sassuolo confermata domenica alle 15) e spostare le seguenti. Questo vorrebbe dire che nel weekend del 14 e 15 marzo si giocherebbero i recuperi del ventiseiesimo turno, poi il resto scala. A breve è atteso il calendario aggiornato di Serie A, con il comunicato della Lega.