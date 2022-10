Il calendario prima della sosta: Inter, serve una prova di maturità

Prima della sosta l’Inter di Simone Inzaghi dovrà giocare altre cinque partite in Campionato e due in Champions League. Il calendario dei nerazzurri non è tra i più agevoli. Servirà una prova di maturità da parte di tutta la squadra.

5 PARTITE – Sono solo 5 le partite che dividono la Serie A dalla sosta per il Mondiale in Qatar. L’Inter in questa stagione non ha ancora pareggiato, ma sono già 4 le sconfitte in Campionato. I prossimi impegni dei nerazzurri sono tra l’altro match importanti, in cui non si possono fare passi falsi. Sabato gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno la Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi. Subito dopo ci sarà il match che può regalare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Contro il Viktoria Plzen servono i tre punti. L’Inter concluderà poi il mese di ottobre con il match in casa contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic.

NOVEMBRE – A Novembre spazio ai big match. L’Inter andrà prima a Monaco, nella trasferta contro il Bayern, contando di avere qualificazione in tasca. Toccherà poi al Derby d’Italia, sempre in trasferta contro la Juventus. I nerazzurri concluderanno poi giocando prima in casa contro la fatal Bologna dell’ex Thiago Motta e poi a Bergamo contro l’Atalanta. Calendario piuttosto ostico per la Beneamata.

MATURITÀ – Inzaghi e la squadra dovranno dimostrare la loro maturità. Sarà fondamentale non perdere punti nelle 5 di Campionato per non staccarsi dalle prime. L’ultima contro l’Atalanta potrebbe essere uno scontro diretto per i primi posti della Serie A. In tutto ciò la Champions League non si ferma. Il match contro il Viktoria Plzen non si può nemmeno pensare di sbagliarlo. Lo sforzo fatto al Camp Nou sarebbe inutile. Per l’Inter è arrivato il momento di tornare a essere Inter.