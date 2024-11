Calendario Inter infinito dopo Inter-Napoli: le date da cerchiare in rosso

Sale l’attesa per Inter-Napoli ma alla vigilia dello scontro diretto non bisogna dimenticare il calendario che la squadra di Inzaghi affronterà al rientro dalla sosta. Inter finalmente di scena in quattro delle cinque competizioni stagionali. E due delle quali sono a eliminazione diretta

MILANO – L’importanza di Inter-Napoli prima dell’ultima sosta internazionale dell’anno solare non è elevata… È quasi eccessiva. Il momentaneo +1 della capolista Napoli rischia di diventare +4, trasformarsi in -2 o restare invariato. Toccherà all’Inter di Simone Inzaghi rovinare la festa alla squadra azzurra. Il grande ex Antonio Conte tornerà a San Siro per prendere applausi misti a fischi. Tutto fa contorno. Ciò che interessa tanto a Conte quanto a Inzaghi è il risultato finale. I tre punti in palio che ne valgono sei, in quanto scontro diretto tricolore. Prima contro seconda. Una squadra che in questa stagione è impegnata solo in Italia (Napoli) contro una squadra che gira l’Italia, l’Europa e il Mondo (Inter). E il calendario nerazzurro dopo l’imminente “pausa” è più impegnativo che mai. Non tanto per la qualità delle avversarie bensì per la quantità di impegni importanti ravvicinati. Quattro competizioni in palio e poche possibilità di sbagliare. Pochissime.

Inter pronta a debuttare anche in Coppa Italia e Supercoppa Italiana

CALENDARIO – Otto partite in un mese (23 novembre-23 dicembre). Nove per finire l’anno solare, vista l’abolizione della sosta natalizia. Già dieci nell’iniziare il prossimo. Dieci in quaranta giorni significa una media di una ogni quattro. L’Inter punta alla Finalissima di Supercoppa Italiana, in programma lunedì 6 gennaio 2025 a Riad (Arabia Saudita) contro la vincente di Juventus-Milan, ma prima di arrivarci il calendario – tra Serie A, Champions League e Coppa Italia – è tutt’altro che in discesa. L’Inter di Inzaghi chiuderà l’importante mini-ciclo a San Siro contro il Napoli di Conte ma dovrà preparare subito il prossimo. Sei partite di Serie A, due di Champions League, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana che potrebbero diventare due. In concomitanza con l’apertura della finestra invernale di calciomercato, che potrà essere utilizzata in ottica “riparazione” rosa. Intanto l’Inter di Oaktreee Capital Management continua la sua rivoluzione fuori dal campo. Poi si tornerà in campo con questo calendario infinito: dopo Inter-Napoli inizierà un’altra stagione per la squadra di Inzaghi. Da inseguitrice o da inseguita?

Calendario Inter dopo la sosta: da Verona a Riad, dieci tappe da non perdere

Sabato 23 novembre 2024, ore 15:00 | Hellas Verona-Inter | Serie A – 13ª giornata

Martedì 26 novembre 2024, ore 21:00 | Inter-Lipsia | Champions League – 5ª giornata

Domenica 1° dicembre 2024, ore 18:00 | Fiorentina-Inter | Serie A – 14ª giornata

Venerdì 6 dicembre 2024, ore 18:30 | Inter-Parma | Serie A – 15ª giornata

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21:00 | Bayer Leverkusen-Inter | Champions League – 6ª giornata

Lunedì 16 dicembre 2024, ore 20:45 | Lazio-Inter | Serie A – 16ª giornata

Giovedì 19 dicembre 2024, ore 21:00 | Inter-Udinese | Coppa Italia – Ottavi di Finale

Lunedì 23 dicembre 2024, ore 20:45 | Inter-Como | Serie A – 17ª giornata

Sabato 28 dicembre 2024, ore 18:00 | Cagliari-Inter | Serie A – 18ª giornata

Giovedì 2 gennaio 2025, ore 20:00 | Inter-Atalanta | Supercoppa Italiana – Semifinale