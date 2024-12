Calendario Inter fino alla sosta: date e orari fissati per 10 partite

Il calendario in casa Inter si aggiorna di settimana in settimana, anzi ogni tre-quattro giorni. Già noti date e orari delle prossime dieci partite ma fino alla sosta saranno almeno venti. Potenzialmente addirittura ventitrè. Ecco tutte le informazioni utili per conoscere gli impegni

MILANO – L’Inter avanza in Coppa Italia, aggiungendo almeno un’altra partita al suo calendario stagionale dopo aver eliminato l’Udinese agli Ottavi di Finale. E un’altra partita la vuole aggiungere immediatamente… dopo aver affrontato l’Atalanta in Semifinale di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita). Tra gennaio e febbraio verranno recuperate anche le due partite di Serie A finora rinviate. Prima il Bologna in casa, poi la Fiorentina in trasferta ripartendo dal 17′ in seguito alla nota sospensione. Infine, prima dell’ultima sosta internazionale della stagione, sono già certe altre due partite di Champions League oltre alle altrettante già in calendario. L’unica speranza di Simone Inzaghi è che siano solo le due degli Ottavi di Finale, by-passando gli Spareggi previsti in caso di mancata qualificazione nella Top-8 della Champions League. Dal Como a Milano all’Atalanta a Bergamo in Serie A ci saranno dalle venti alle ventitré partite. Dieci di esse hanno già una data e un orario fissati. Di seguito il calendario dell’Inter fino alla sosta.

Calendario Inter fino alla sosta: date e orari delle prime 10 partite di 20/23

1. Lunedì 23 dicembre 2024, ore 20:45 | Inter-Como | Serie A – 17ª giornata

2. Sabato 28 dicembre 2024, ore 18:00 | Cagliari-Inter | Serie A – 18ª giornata

3. Giovedì 2 gennaio 2025, ore 20:00 | Inter-Atalanta | Supercoppa Italiana – Semifinale

21. Lunedì 6 gennaio 2005, ore 20:00 | Previa qualificazione vs. Juventus/Milan | Supercoppa Italiana – Finale

4. Domenica 12 gennaio, ore 15:00 | Venezia-Inter | Serie A – 20ª giornata

5. Mercoledì 15 gennaio, ore 20:45 | Inter-Bologna | Serie A – 19ª giornata (Recupero)

6. Domenica 19 gennaio, ore 20:45 | Inter-Empoli | Serie A – 21ª giornata

7. Mercoledì 22 gennaio, ore 20:45 | Sparta Praga-Inter | Champions League – 7ª giornata

8. Domenica 26 gennaio, ore 18:00 | Lecce-Inter | Serie A – 22ª giornata

9. Mercoledì 29 gennaio, ore 20:45 | Inter-Monaco | Champions League – 8ª giornata

10. Domenica 2 febbraio, ore 18:00 | Milan-Inter | Serie A – 23ª giornata

Recupero Fiorentina-Inter: ecco le potenziali quattro date di febbraio

11. Mercoledì 5 febbraio, orario da definire | Inter-Lazio | Coppa Italia – Quarti di Finale (Opzione 1) *

12. Weekend 8-9 febbraio, orario da definire | Inter-Fiorentina | Serie A – 24ª giornata

19. Week 11-12 febbraio, orario da definire | In caso di uscita dalla Top-8 | Champions League – Spareggio (Andata) *

13. Weekend 15-16 febbraio, orario da definire | Juventus-Inter | Serie A – 25ª giornata

20. Week 18-19 febbraio, orario da definire | In caso di uscita dalla Top-8 | Champions League – Spareggio (Ritorno) *

14. Weekend 22-23 febbraio, orario da definire | Inter-Genoa | Serie A – 26ª giornata

11. Mercoledì 26 febbraio, orario da definire | Inter-Lazio | Coppa Italia – Quarti di Finale (Opzione 2) *

15. Weekend 1-2 marzo, orario da definire | Napoli-Inter | Serie A – 27ª giornata

19/22. Week 4-5 marzo, orario da definire | Previa qualificazione | Champions League – Ottavi di Finale (Andata)**

16. Weekend 8-9 marzo, orario da definire | Inter-Monza | Serie A – 28ª giornata

20/23. Week 11-12 marzo, orario da definire | Previa qualificazione | Champions League – Ottavi di Finale (Ritorno)**

17. Weekend 15-16 marzo, orario da definire | Atalanta-Inter | Serie A – 29ª giornata

P. Week(s) 18-26 marzo | Sosta Internazionale | Ultima stagionale

* 18. Potenziale data utile | Fiorentina-Inter | Serie A – 14ª giornata (Recupero)

** Doppio impegno legato alla qualificazione diretta nella Top-8 della Champions League ma eventualmente anche indirettamente attraverso la vittoria negli Spareggi