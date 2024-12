Calendario Inter: 23 partite fissate in 100 giorni ma possono diventare 27!

Si torna a parlare di calcio giocato dopo la paura di Firenze ma il calendario in casa Inter non è certo amico in questo lungo periodo no-stop. La prossima sosta è talmente lontana che sembra assurdo giocare dalle ventiré alle ventisette partite in cento giorni. Eppure ora è così

MILANO – La sospensione di Fiorentina-Inter per emergenza medica con conseguente rinvio a data da destinarsi riapre diversi dibattiti. Quelli più seri – legati ai controlli e ai soccorsi – e quelli meno seri. Tra questi c’è il discorso legato al calendario sempre più fitto di impegni. E l’impossibilità di trovare una data per recuperare l’ennesima partita di Serie A rinviata. Si gioca troppo? Proposte? Soluzioni? Ora il “caso” Fiorentina-Inter, in qualche modo, farà scuola in Italia.

CALENDARIO INTER – Le date individuate per il recupero della 14ª giornata di Serie A sono tutte asteriscate. Dipendono sia dal percorso dell’Inter in Champions League sia da quello della Fiorentina in Conference League ma non solo. In mezzo c’è anche l’impegno di entrambe in Coppa Italia e soprattutto quello in Serie A. Sì, il ritorno a Milano che – paradossalmente – rischia di giocarsi prima dell’andata a Firenze! Anzi, l’ipotesi più estrema prevede giocare le due partite di campionato a tre giorni di distanza. Tre giorni prima o tre giorni dopo. Tutto da decidere. Anzi, tutto da capire. Potrebbe servire un incastro non solo “creativo” ma anche forzato. L’unica certezza è che il calendario dell’Inter, già molto fitto di impegni, adesso è completamente saturo. La squadra di Simone Inzaghi avrà la bellezza di almeno ventitré partite in cento giorni. Almeno ventrité ma potenzialmente ventisette fino alla prossima sosta! Dall’anticipo di venerdì 6 dicembre 2024 contro il Parma fino allo scontro diretto di Bergamo in casa dell’Atalanta, previsto nel weekend del 16 marzo 2025. Cento giorni esatti. Senza possibilità alcuna di riprendere fiato.

Inter impegnata su tutti i fronti: Inzaghi costretto a studiare una strategia nel periodo no-stop

TUTTO IN CENTO GIORNI – In calendario, considerando anche il recupero di Fiorentina-Inter, sono già presenti sedici giornate di Serie A, cinque di Champions League che potrebbero diventare sette e una sia di Coppa Italia sia di Supercoppa Italiana che “dovrebbero” raddoppiare. La speranza dell’Inter è che il calendario alla fine dica “25 partite in 100 giorni”, con il solito ritmo di un impegno ogni tre-quattro giorni. Ciò significherebbe avanzare in tutte le competizioni a eliminazione diretta – Coppa Italia e Supercoppa Italiana comprese – senza passare dagli Spareggi di Champions League. Perché è praticamente certo che l’Inter di Inzaghi, piazzandosi nelle prime ventiquattro, avanzerà in Europa. L’obiettivo resta farlo nella Top-8 per evitare la doppia sfida propedeutica per l’accesso agli Ottavi di Finale. Il primo “passo falso” aprirebbe le porte per il recupero di Fiorentina-Inter, che potrebbe essere anticipato o posticipato proprio in base al cammino nerazzurro (e viola). Manca ancora la data ufficiale. Ed ecco l’attuale calendario completo dell’Inter fino all’ultima sosta internazionale della stagione.

Calendario Inter fino alla sosta: almeno 23 partite in 100 giorni ma possono diventare 27!

1. Venerdì 6 dicembre 2024, ore 18:30 | Inter-Parma | Serie A – 15ª giornata

2. Martedì 10 dicembre 2024, ore 21:00 | Bayer Leverkusen-Inter | Champions League – 6ª giornata

3. Lunedì 16 dicembre 2024, ore 20:45 | Lazio-Inter | Serie A – 16ª giornata

4. Giovedì 19 dicembre 2024, ore 21:00 | Inter-Udinese | Coppa Italia – Ottavi di Finale

5. Lunedì 23 dicembre 2024, ore 20:45 | Inter-Como | Serie A – 17ª giornata

6. Sabato 28 dicembre 2024, ore 18:00 | Cagliari-Inter | Serie A – 18ª giornata

7. Giovedì 2 gennaio 2025, ore 20:00 | Inter-Atalanta | Supercoppa Italiana – Semifinale

25. Lunedì 6 gennaio 2005, ore 20:00 | Previa qualificazione vs. Juventus/Milan | Supercoppa Italiana – Finale

8. Domenica 12 gennaio, ore 15:00 | Venezia-Inter | Serie A – 20ª giornata

9. Mercoledì 15 gennaio, ore 20:45 | Inter-Bologna | Serie A – 19ª giornata (Recupero)

10. Weekend 18-19 gennaio, orario da definire | Inter-Empoli | Serie A – 21ª giornata

11. Mercoledì 22 gennaio, ore 20:45 | Sparta Praga-Inter | Champions League – 7ª giornata

12. Weekend 25-26 gennaio, orario da definire | Lecce-Inter | Serie A – 22ª giornata

13. Mercoledì 29 gennaio, ore 20:45 | Inter-Monaco | Champions League – 8ª giornata

Recupero Fiorentina-Inter: ecco le potenziali quattro date di febbraio

14. Weekend 1-2 febbraio, orario da definire | Milan-Inter | Serie A – 23ª giornata

24. Mercoledì 5 febbraio, orario da definire | Previa qualificazione vs. Lazio/Napoli | Coppa Italia – Quarti di Finale (Opzione 1) *

15. Weekend 8-9 febbraio, orario da definire | Inter-Fiorentina | Serie A – 24ª giornata

22. Week 11-12 febbraio, orario da definire | In caso di uscita dalla Top-8 | Champions League – Spareggio (Andata) *

16. Weekend 15-16 febbraio, orario da definire | Juventus-Inter | Serie A – 25ª giornata

23. Week 18-19 febbraio, orario da definire | In caso di uscita dalla Top-8 | Champions League – Spareggio (Ritorno) *

17. Weekend 22-23 febbraio, orario da definire | Inter-Genoa | Serie A – 26ª giornata

24. Mercoledì 26 febbraio, orario da definire | Previa qualificazione vs. Lazio/Napoli | Coppa Italia – Quarti di Finale (Opzione 2) *

18. Weekend 1-2 marzo, orario da definire | Napoli-Inter | Serie A – 27ª giornata

22/26. Week 4-5 marzo, orario da definire | Previa qualificazione | Champions League – Ottavi di Finale (Andata)

19. Weekend 8-9 marzo, orario da definire | Inter-Monza | Serie A – 28ª giornata

23/27. Week 11-12 marzo, orario da definire | Previa qualificazione | Champions League – Ottavi di Finale (Ritorno)

20. Weekend 15-16 marzo, orario da definire | Atalanta-Inter | Serie A – 29ª giornata

P. Week(s) 18-26 marzo | Sosta Internazionale | Ultima stagionale

* 21. Potenziale data utile | Fiorentina-Inter | Serie A – 14ª giornata (Recupero)