Calciomercato preparativo, vietato distrarsi ora: l’Inter sia più forte delle voci

Calciomercato è una parola sempreverde che significa tante cose. In teoria non dovrebbe avere un significato credibile a stagione ancora in corso, ma purtroppo così non è. Le voci sull’Inter in questo periodo riguardano più calciatori, tanto in entrata quanto in uscita. Ma adesso è il caso di tornare a focalizzarsi sul finale di stagione

MERCATO DESTABILIZZANTE – Le notizie di calciomercato nelle ultime ore si stanno moltiplicando. Da giorni non si parla altro che di operazioni in chiusura o quasi in vista della prossima stagione. Vale anche per l’Inter, che ogni giorno cambia virtualmente un centravanti diverso… salvo poi ritrovarsi ad Appiano Gentile con cinque punte reali. E ogni settimana cambia il pezzo forte da sacrificare per rientrare nei costi. Il calciomercato in questo periodo è solo preparativo, il “meglio” arriverà durante la sosta. Meglio saperlo prima. E soprattutto, meglio fare attenzione. Non c’è distrazione peggiore in questa fase delicata della stagione. Dopo Inter-Fiorentina (vedi probabile formazione di Simone Inzaghi, ndr) mancherà praticamente un mese e mezzo al gong. L’Inter deve essere più forte delle voci che caratterizzano questo finale di stagione. Molte sono solo distrazioni. E molte altre servono solo a destabilizzare l’ambiente. E si vede anche in altre squadre. La strategia di Beppe Marotta di far parlare gli altri funziona, l’importante è saper ignorare le voci che riguardano l’Inter. C’è un finale di stagione da onorare tutti insieme, sul campo.