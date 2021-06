Calciomercato Inter, il parametro zero non passa mai di moda ma non solo

Calciomercato Inter in fermento. Gli acquisti ora sono due, in attesa di aumentare il numero di cessioni. Finora il viavai è stato a costo zero. Ed è proprio il concetto di parametro zero a poter risolvere più di un problema in casa nerazzurra

CALCIOMERCATO INTER – L’annuncio del ritorno ufficiale di Alex Cordaz (vedi dichiarazioni) all’Inter segue a ruota quello della prima vera – e per ora unica – novità della rosa nerazzurra. L’arrivo di Hakan Calhanoglu (vedi editoriale). Per entrambi l’Inter non ha investito un centesimo. Il centrocampista turco è arrivato a parametro zero dopo aver rifiutato il rinnovo propostogli dal Milan, di cui era il numero 10. Al contrario, il portiere italiano è tornato a Milano dopo aver risolto consensualmente il contratto in essere con il Crotone, di cui era capitano. Due innesti a costo zero che non spostano nulla, solo apparentemente. Il mercato dei parametro zero può essere una miniera di occasioni per una società che ha un budget risicato. I profili migliori si sono già accordati con altri top club ma un paio di nomi utili – con un ingaggio abbordabile – per allungare la rosa è ancora alla ricerca di un nuovo contratto. Per tanti è una moda che non passa mai, per l’Inter può essere la strategia migliore per restare competitiva.