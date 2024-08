Il calciomercato non si ferma nemmeno nel giorno di Ferragosto ma la situazione in casa Inter al momento è calda soprattutto per quanto riguarda gli esuberi. I nomi coinvolti nel mercato in uscita sono ancora tanti rispetto alle potenziali entrate previste a Milano entro fine mese

MILANO – Ferragosto di calciomercato in casa Inter, che deve pensare alla trasferta in casa del Genoa senza trascurare le trattative estive. Alla voce “acquisti” è tutto fermo nonostante Simone Inzaghi abbia dato indicazioni precise su come completare la rosa. Se ne riparlerà nei prossimi giorni. Sicuramente dopo il primo weekend di Serie A, in arrivo proprio nella settimana di Ferragosto. Focus sul mercato in uscita. La lista degli esuberi è ancora piuttosto lunga, considerando che manca solo metà mese alla chiusura del mercato. I primi tre quarti della sessione estiva sono volati via e l’ultimo quarto servirà a piazzare proprio chi è di troppo. Una rosa di 31 elementi da ridurre a 25. Anzi, 22-23 per poter effettuare gli ultimi acqusiti necessari.

Calciomercato Inter anche a Ferragosto: gli esuberi ancora da piazzare

ESUBERI INTER – Tra i portieri è rimasto il solo Andrei Radu, che ha accettato la destinazione Sassuolo ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Futuro in Serie B anche per il difensore Alessandro Fontanarosa, che è atteso dalla Reggiana ma non prima che l’Inter completi il suo reparto. A centrocampo Issiaka Kamate è conteso tra l’Italia e l’estero, dove diversi club hanno manifestato interesse per il talento francese. In attacco la situazione più complicata, visto che solo Martin Satriano sembra avere potenziali acquirenti e l’ultima pista porta in Spagna al Real Betis Balompié di Siviglia. Difficile sistemare Joaquin Correa ed Eddie Salcedo, ai quali l’Inter al momento – in occasione di Genoa-Inter in Serie A – non può rinunciare numericamente. Esubero solo dal punto di vista tecnico ma non numerico Marko Arnautovic, che potrebbe diventare un problema da gestire solo in caso di permanenza altrui. In cerca di minutaggio altrove anche gli ex primavera Alem Nezirevic e soprattutto Jacopo Gianelli, destinati all’addio nel giro di un paio di settimane. Questa la situazione esuberi in casa Inter a Ferragosto, prima di Genoa-Inter.