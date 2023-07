Calciomercato Inter a costo zero: la Top-5 degli svincolati per Inzaghi

Il calciomercato in casa Inter in entrata è fermo all’annuncio di Cuadrado ma Inzaghi aspetta almeno altri cinque acquisti. I margini di spesa sono ridotti e come ogni sessione bisogna valutare più strade, compresa quella del mercato a costo zero. Occhio agli ultimi svincolati ora

MERCATO ESTIVO 2022 – Il mercato a costo zero per migliorare la propria rosa si può attuare in due forme. Facendo firmare appena possibile i migliori calciatori svincolati oppure acquistando in prestito annuale gratuito calciatori fuori progetto ma con contratto pluriennale in essere. Non esistono altri modi. Non si può prendere in prestito un calciatore in scadenza né sperare di strappare altre condizioni favorevoli in modo creativo. All’Inter va bene un anno fa. E si spera nella replica dodici mesi dopo. Il capolavoro a parametro zero è André Onana (1996) in porta via Ajax. Da non sottovalutare nemmeno il colpo a titolo gratuito Henrikh Mkhitaryan (1989) a centrocampo dopo il triennio in maglia Roma. Un calciatore giovane da rivendere (dopo una sola stagione…) e uno esperto che migliora non poco le rotazioni in rosa. Nel discorso con l’ormai sacrificato Onana e l’ancòra insostituibile Mkhitaryan rientra anche Francesco Acerbi (1988), preso dalla Lazio in prestito. E poi riscattato, a titolo oneroso ma a cifre contenute, dieci mesi dopo. Tre titolari, per Simone Inzaghi, inseriti in rosa senza spendere un centesimo. Così si fa eh.

Quando il parametro zero diventa un asset

ERRORE PAGATO CARO – Lo stesso discorso non può essere fatto per Romelu Lukaku (1993), ritornato a Milano in prestito oneroso – molto oneroso! – e non riscattato. In quanto non riscattabile per le casse dell’Inter. L’errore fatto con il Lukaku-bis fa riemergere l’errore ancora più grave fatto con Paulo Dybala (1993), lasciato alla Roma a parametro zero. Un anno dopo l’Inter si ritrova senza Lukaku, senza Dybala e soprattutto senza soldi da (re)investire. E senza neppure Edin Dzeko (1986), andato via per fine contratto! Il valore costruito in una stagione è pari a zero. Ed è qui l’errore. Il tentativo di bissare l’ottimo mercato a costo zero fatto un anno fa è iniziato. Prima l’arrivo di Marcus Thuram (1997) in attacco via Borussia Monchengladbach. Poi quello più rumoroso, nonché a sorpresa, di Juan Cuadrado (1988) sulla fascia destra del centrocampo dopo otto anni di Juventus. Thuram e Cuadrado sono i nuovi Onana e Mkhitaryan, che a loro volta sono stati i successori dei vari Stefan de Vrij (1992) e Hakan Calhangolu (1994), tanto per fare i nomi di due calciatori presi dall’Inter a parametro zero e ancora in rosa. In questa stagione manca ancora il grande colpo in prestito, che potrebbe essere fatto in uno dei reparti scoperti. Più in difesa o a centrocampo piuttosto che in porta o in attacco. Ma non è da escludere qualche altro innesto a parametro zero. A questo punto del calciomercato estivo una domanda in casa Inter può essere posta senza problemi: quali sono i migliori calciatori ancora senza contratto?

Calciomercato Inter: la Top-5 degli svincolati

CALCIATORI ANCORA SVINCOLATI – Il più interessante è sicuramente il giapponese Daichi Kamada (1996), che infatti piace a mezza Serie A. All’Inter l’ex Eintracht Francoforte andrebbe a coprire una casella ibrida tra centrocampo e attacco, più facile vederlo altrove. In realtà esiste almeno un’occasione per reparto. In porta lo spagnolo Davide de Gea (1992), sostituito proprio dall’ex Onana tra i pali del Manchester United. Ingaggio esagerato. In difesa il colombiano Yerry Mina (1994), ex Everton con un passato al Barcellona. Almeno è destro. A centrocampo, tra i tanti inglesi svincolati divenuti “comunitari” per l’Italia, spicca Ross Barkley (1993), non confermato dal Nizza e in odore di ritorno in Premier League. Fisico importante. In attacco, invece, il francese Moussa Dembelé (1996) non ha ancora firmato un nuovo contratto dopo aver lasciato l’Olympique Lione. Ancora per poco, perché il suo futuro probabilmente sarà in Arabia Saudita, come per tanti altri, magari a partire proprio da Lukaku. L’Inter sa quanto è difficile trovare un nuovo numero 9 ma non solo. Le occasioni di mercato non mancano ma quasi sicuramente a questo punto la via del prestito prenderà il sopravvento sugli altri arrivi a parametro zero: l’Inter deve completare la rosa con i migliori profili possibili restando entro i limiti di spesa previsti. Miracoli nel mondo del calciomercato non esistono, meglio intravedere i potenziali asset…