Calciomercato Inter tra Bonny, Zirkzee e Castro. Garanzie ‘made in Serie A’

L’Inter rivoluzionerà il suo attacco nella sessione estiva di calciomercato: Ange-Yoan Bonny, Joshua Zirkzee e Santiago Castro sono i principali nomi associati ai nerazzurri per la prossima stagione.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha deciso di incidere nella finestra estiva di calciomercato attraverso una serie di innesti mirati a imporre la propria forza anche nelle prossime stagioni. La dirigenza nerazzurra, in particolare, è consapevole dell’esigenza di fornire al tecnico Simone Inzaghi un reparto offensivo in grado di proiettarsi al futuro con la convinzione di poter affrontare ogni competizione senza il timore dei propri concorrenti. I nomi di Ange-Yoan Bonny, Joshua Zirkzee e Santiago Castro si inseriscono idealmente nel quadro di una società che vuole disegnare i suoi successi futuri attraverso le azioni del presente.

Bonny, Zirkzee e Castro. Calciomercato Inter fondato su un minimo comun denominatore

FILO CONDUTTORE – Ciò che accomuna i tre calciatori monitorati dall’Inter per il suo attacco è il fatto di aver mostrato una base di qualità indiscutibili nel Campionato italiano. Anche se parzialmente, dato il potenziale ancora inespresso, hanno infatti tutti dato prova di una serie di doti importanti su cui lavorare in vista della costruzione della propria identità di calciatore maturo e “arrivato”. Con Bonny, Zirkzee e Castro, dunque, vi sarebbe un’attività successiva da svolgere per trasformare quel materiale grezzo in patrimonio su cui costruire nuovi successi.

IL RAGIONAMENTO – Bonny garantirebbe quella profondità e quell’attacco dello spazio di cui, al momento, è in possesso solo Marcus Thuram nella rosa nerazzurra. Zirkzee agirebbe da raccordo tra centrocampo e attacco attraverso un’invidiabile capacità di rappresentare un “regista avanzato” nella costruzione del gioco. Castro, infine, sarebbe il vero vice-Lautaro Martinez, ossia quella figura che i nerazzurri non sono mai riusciti a trovare in queste stagioni. Ciascuno di essi assicurerebbe, dunque, un valore aggiunto al reparto avanzato dell’Inter. Il fattore economico e quello tecnico saranno determinanti nell’orientare la scelta futura della società milanese.