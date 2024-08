Calciomercato Inter – Atalanta probabili formazioni: ultimi aggiornamenti

La fine di Inter-Atalanta anticiperà quella del calciomercato estivo, che l’Inter sembra chiudere prima che le probabili formazioni diventino ufficiali e in anticipo sulle altre squadre italiane. Ovvero a mercato ancora aperto. Quali saranno le ultime mosse nerazzurre in questa sessione?

MILANO – Le “distrazioni” sono praticamente terminate con il Sorteggio della UEFA Champions League, andato in scena presso il Grimaldi Forum di Monte Carlo (Principato di Monaco). L’Inter di Simone Inzaghi finalmente conosce le sue prime avversarie internazionali. Due inglesi (Arsenal e Manchester City) e altrettante tedesche (Bayer Leverkusen e Lipsia). Una monegasca che gioca in Francia (Monaco), una ceca (Sparta Praga), una serba (Stella Rossa) e una svizzera (Young Boys). La Champions League, però, adesso può aspettare. L’Inter si rituffa sulla Serie A che, nell’ultimo giorno di calciomercato estivo, prevede l’anticipo del venerdì. A San Siro arriva l’Atalanta del veterano Gian Piero Gasperini, che proverà a presentarsi come anti-Inter nonostante la cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus del giovane Thiago Motta, suo centrocampista nei 73 giorni da allenatore nerazzurro. Un 30 agosto molto caotico e importante.

Ultimo giorno di calciomercato in Italia: affari last minute

CALCIOMERCATO INTER – La firma di Tomas Palacios sembra chiudere definitivamente il mercato dell’Inter in entrata. Quello in uscita, invece, resta attivo ma con le solite difficoltà. Sono le ore decisive per piazzare gli esuberi Andrei Radu e – possibilmente – Eddie Salcedo, che è abituato agli “arrivederci” dell’ultimo minuto. Anche se in questo caso potrebbe essere un addio. Aspettarsi una sorpresa last minute in entrata è praticamente impossibile e non solo perché è necessaria la partenza di Joaquin Correa, che in Inter-Atalanta dovrebbe essere regolarmente in panchina. La partita in programma a San Siro in un certo senso anticipa l’uscita nerazzurra dalle trattative di calciomercato. Non a mezzanotte come tutte le altre squadre ma qualche ora prima.

Probabili formazioni Serie A: Inzaghi per Inter-Atalanta a San Siro

PROBABILI FORMAZIONI – In attesa di novità dal calciomercato in uscita, che potrebbero arrivare anche dopo il gong di mezzanotte, Inzaghi pensa solo a come sfidare l’Atalanta. Il dubbio è sull’utilizzo del capitano Lautaro Martinez dall’inizio. L’attaccante argentino è recuperato ma non è ancora chiaro se verrà rischiato da titolare. Lautaro Martinez resta in vantaggio ma Mehdi Taremi in ogni caso è pronto nel caso in cui la scelta di Inzaghi ricada su di lui. Per il resto, non sembrano esserci altri ballottaggi. A centrocampo, sulla fascia destra più Matteo Darmian che Denzel Dumfries dal 1′. Sul centro-sinistra la coppia titolare, formata da Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco, è favorita su Piotr Zielinski e Carlos Augusto, destinati ancora alla panchina. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Atalanta di Serie A.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.