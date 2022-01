Caicedo, per Inzaghi riserva perfetta: risorsa di fiducia per ogni occasione

Caicedo non è certo un nome altisonante, ma il suo arrivo in questo mercato rappresenta un colpo estremamente funzionale per le necessità di Inzaghi.

RAPPORTO STRETTO – Caicedo sta arrivando a rinforzare il reparto offensivo dell’Inter. Un lungo inseguimento quello nerazzurro all’ecuadoriano, un gradimento che viene da lontano. Ma si è concretizzato ora grazie alla forza attrattiva di un magnete di nome Simone Inzaghi. Alla Lazio infatti il sodalizio tra i due è stato rilevante. Tanto da fa diventare l’ex numero 20 biancoceleste la miglior punta di scorta della Serie A. Ma non solo.

RISORSA TOTALE – Per Inzaghi Caicedo alla Lazio è stato una risorsa a 360°. Da riserva il tecnico sapeva di poterlo mandare in campo in ogni momento. Trovando in lui nuove opzioni, peso in attacco e presenza in area. Ma attenzione, l’ecuadoriano non è solo questo. In biancoceleste si è trovato anche a giocare titolare. Dieci, quindici, venti volte a stagione. Anche ne big match. Adattandosi a giocatori diversi come Immobile e Correa, risultando sempre efficace. Un elemento di affidabilità totale. Per fare un riferimento in maglia Inter, sulla scia del primo Cruz.

COLPO FUNZIONALE – L’arrivo di un giocatore così in questo momento fornisce a Inzaghi un puntello potenzialmente importante. Non solo un complemento numerico. L’Inter deve affrontare il solito calendario di fuoco, tra frequenza degli impegni e livello degli stessi. Poter contare su un elemento che può fare indistintamente titolare o riserva, giocando con ogni compagno e conosce già sia la Serie A che il calcio del tecnico nello specifico è quasi un lusso. Di sicuro il colpo più funzionale in questo mercato.