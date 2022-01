Caicedo obiettivo Inter, ma come sta il giocatore dell’Ecuador?

L’Inter per rinforzare il suo reparto offensivo punta a Felipe Caicedo. Il giocatore però al Genoa è stato frenato da problemi fisici: sarebbe un acquisto affidabile?

VECCHIO OBIETTIVO – L’attacco dell’Inter potrebbe aver bisogno di un puntello. E il nome è venuto quasi naturale: Felipe Caicedo. L’ex Lazio negli ultimi anni è emerso più volte come obiettivo di mercato nerazzurro. Le sue doti da bomber di scorta infatti sono tanto rare quanto preziose. E nessuno lo sa meglio di Simone Inzaghi, che guarda caso ora si è trasferito proprio a Milano.

SBOCCIATO A ROMA – Il rapporto tra l’attaccante e il tecnico è sicuramente speciale. I numeri non mentono: Caicedo alla Lazio ha trovato il suo miglior rendimento di sempre. Un ruolo importante, spesso decisivo, pur partendo sulla carta come bomber di scorta. L’ecuadoriano in biancoceleste è diventato quasi quello che era Cruz all’Inter. Importante dalla panchina, ma capace anche di giocare titolare con profitto. Una creatura di Inzaghi, che ha saputo inserirlo e valorizzarlo. Nell’ultima stagione il rapporto tra i due però si è raffreddato. E non è un caso che entrambi abbiano salutato Roma in estate.

PROBLEMI A GENOVA – Caicedo puntava a una nuova esperienza. Per monetizzare il rendimento in biancoceleste. Più volte, come detto, vicino proprio all’Inter è finito invece al Genoa. Pochi soldi per il cartellino, ma un ingaggio corposo per i rossoblù. Due milioni e mezzo, per tre anni. Non male per un classe 1988. L’idea insomma era di farne un riferimento tecnico. Le cose però sono partite male. A rilento. E non si sono più riprese. Ad oggi causa problemi fisici solo una gara da titolare, a novembre. In generale solo due presenze sopra i 30 minuti di impiego. E un gol. L’ecuadoriano ha sofferto un infortunio muscolare appena arrivato, che lo ha tenuto fuori fino a ottobre. E poi un altro a novembre, per un altro mese di stop. Per farla breve, non ha mai ingranato. Un investimento che non ha reso. E le sirene del mercato hanno iniziato a cantare forte.

QUESTIONE DI FISICO – Caicedo non si è trovato con l’ambiente Genoa. E vede la possibilità di riprendere il suo ruolo di bomber di scorta. Col tecnico che lo ha tanto valorizzato. I problemi fisici hanno pesato sulla sua stagione, ma ora sembra recuperato. Nel 2022 ha sempre giocato, pur dalla panchina. Per rimettersi in gioco e tornare protagonista è pronto a mettere da parte gli ultimi dissapori con Inzaghi. L’Inter dovrà valutare attentamente proprio il lato fisico. Perché il giocatore ha 33 anni e serve immediatamente. Pronto all’uso, da titolare o dalla panchina. Come era alla Lazio.