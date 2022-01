Caicedo non un capriccio, ma una necessità: Inzaghi allena più sereno

L’arrivo di Caicedo è un fatto meno banale di quello che appare. L’attaccante rappresenta un paracadute necessario per Inzaghi in questo preciso momento.

BISOGNO CONCRETO – L’arrivo di Felipe Caicedo può sembrare un capriccio dell’allenatore che lo ha avuto tanti anni alla Lazio e tanti benefici ne ha tratto. Ma in questo momento per l’Inter rappresenta invece una necessità. Un arrivo che permette a Inzaghi di lavorare più sereno. Soprattutto in queste due settimane.

LA QUINTA È LA SECONDA – Ad Appiano infatti è rimasta una sola punta. Edin Dzeko. Lautaro e Sanchez sono a giocare con Argentina e Cile, Correa formalmente è ad Appiano, ma infortunato. E ne avrà ancora per un bel po’. Caicedo è visto da tutti come il bomber di scorta. Formalmente addirittura la quinta punta. Peccato che in questo preciso momento sia la seconda. L’elemento che permette a Inzaghi di essere sicuro di averne due disponibili. Non esattamente una cosa da poco. Poi da giovedì si faranno i conti. Ma con una serenità ben diversa.

SOSTEGNO NECESSARIO – Alla ripresa dopo la sosta, il calendario Inter prevede Milan, Roma, Napoli, Liverpool, Sassuolo. Cinque sfide con quattro big match e la solita sfida da tripla coi neroverdi. In 15 giorni esatti. Nulla può essere lasciato al caso o sottovalutato con una simile prospettiva. L’arrivo di Caicedo è più importante di quello che sembra. Significativo. Perché per Inzaghi è un paracadute. Un sostegno concreto. Un elemento di sua assoluta fiducia. Proprio quando gli serviva.