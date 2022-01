Caicedo, alternativa più importante di quanto si pensi per Inzaghi

Felipe Caicedo è ufficialmente il nuovo attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi (vedi comunicato). Che ha avuto proprio modo di allenarlo ai tempi della Lazio. Numeri non impressionanti i suoi, ma che possono far capire tutta la sua utilità nella rosa nerazzurra.

NUMERI E UTILITÀ – In 105 presenze in Serie A con la maglia della Lazio – divise in quattro stagioni – Felipe Caicedo ha messo a referto 28 reti e 5 assist. Statistiche che forse che non rubano l’occhio, ma che possono far capire quanto l’arrivo dell’attaccante all’Inter, con l’allenatore che lo ha avuto a disposizione proprio nel periodo biancoceleste, possa rivelarsi utile. L’ecuadoregno è un giocatore che in carriera ha mostrato la sua capacità di segnare gol pesanti, spesso decisivi e negli ultimi minuti di gara (ben 9 dopo l’80’). A essere importanti, però, sono anche le sue caratteristiche fisiche, che possono permettere a Edin Dzeko di rifiatare più spesso, avendo un altro giocatore in grado di sostituirlo.

Felipe Caicedo, una nuova freccia nella faretra di Simone Inzaghi

ALTERNATIVA IMPORTANTE – L’importanza che può ricoprire Felipe Caicedo nell’Inter non va sottovalutata. Specialmente con i problemi visti nel reparto offensivo in questa stagione. Un’arma in più per Simone Inzaghi, che può adesso vantare un’ulteriore profondità di rosa. Necessaria, viste le incognite dovute ai problemi fisici di Joaquin Correa e Alexis Sanchez. Ma anche, come spiegato, per avere un’alternativa a Edin Dzeko che sappia far salire la squadra in determinanti momenti della partita. Un colpo “mediaticamente” meno d’impatto rispetto a quello di Robin Gosens, certo. Ma altrettanto utile a questa Inter.