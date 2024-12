Cagliari-Inter IN tre punti: Inzaghi confeziona un (nuovo) BaBa

Cagliari-Inter chiude in bellezza uno straordinario 2024 nerazzurro, anche se non vale (ancora) la vetta in Serie A per la squadra di Inzaghi. Il netto 0-3 in terra sarda porta anche la firma del figlio rossoblù. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la diciottesima giornata di Serie A

MILANO – Giocare a cavallo tra Natale e Capodanno non è un problema per l’Inter di Simone Inzaghi, che chiude il suo 2024 con 40 punti in Serie A e una partita ancora da recuperare (Fiorentina-Inter). In vetta l’Atalanta (41), prossimo avversario in Semifinale di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita). Aspettando il Napoli (38), impegnato contro il Venezia (13) per il potenziale aggancio al primo posto in classifica. Il Cagliari (14) di Davide Nicola resta diciottesimo in piena zona retrocessione. Analizziamo Cagliari-Inter (0-3) di Serie A in tre punti.

Primo tempo senza squilli: Inter bene, Cagliari meglio

1. PARTITA A SCACCHI – In Cagliari-Inter si verifica un canovaccio ormai consolidato della stagione nerazzurra. La squadra di Inzaghi fa la partita ma senza trovare gli spazi sperati per la manovra. Il possesso palla c’è ma serve più che altro a non far entrare in partita il Cagliari, che è ben disposto in campo e limita le giocate degli ospiti. Il 3-5-2 inzaghiano non “sfonda” eccessivamente né centralmente né sulle fasce, a parte qualche sporadica azione che si conclude senza impensierire i padroni di casa. E anche il Cagliari si fa vedere in attacco. Nel complesso ottima la prestazione difensiva con l’insuperabile Stefan de Vrij, che guida magistralmente l’intero reparto. Inter bene in difesa, meno bene tra centrocampo e attacco. Merito soprattutto del Cagliari, che prepara tatticamente bene la partita: lo 0-0 del primo tempo si spiega così.

Barella per Bastoni… e anche Lautaro Martinez! Sommer decisivo

2. BABÀ INZAGHIANO – L’episodio sblocca-partita arriva a inizio riresa. Cross di Nicolò Barella dalla destra e colpo di testa di Alessandro Bastoni sul secondo palo. Nasce così il vantaggio dell’Inter a Cagliari. Un pallone messo in mezzo dalla mezzala destra con non troppa precisione che trova perfettamente il terzo sinistro. La “conclusione” è casuale, nel senso che si tratterebbe di un assist per chi è in area trasformatosi in tiro in porta. E in gol inaspettato. Il primo di Bastoni in questa stagione. Ba(rella) per Ba(stoni). Il centrocampista cagliaritano si ripete trovando in area anche Lautaro Martinez per il raddoppio. Poi è glaciale Hakan Calhaoglu dagli undici metri per chiudere la pratica Cagliari prima che sia troppo tardi. Tutto giusto ma la giocata decisiva è quella di Yann Sommer che, uscendo perfettamente, evita l’1-1 e crea i presupposti per la vittoria senza complicazioni. Una parata che vale più di un gol. I segreti dell’Inter di Inzaghi sono tanti ma a Cagliari se ne scoprono altri. Non solo Barella doppiamente assistman: Sommer finalmente davvero decisivo per un (altro) clean sheet e Bastoni sul tabellino dei marcatori fanno notizia.

Miglior attacco senza attaccanti: Cagliari-Inter conferma il paradosso

3. PUNTE IN RETE – Con quello segnato da Calhanoglu l’Inter si porta a quota 45 reti segnate in 17 partite di Serie A. Escludendo dal conteggio sia le tre realizzazioni del centrocampista turco sia le due di Piotr Zielinski su rigore, il numero scende a 40 gol. Di questi 12 firmati Marcus Thuram, 6 Lautaro Martinez, 1 Joaquin Correa e addirittura 0 dalla coppia formata da Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, per quanto riguarda il campionato. Si tratta di 19 reti su 40, praticamente meno della metà del resto della rosa (47.5%, ndr). O meglio, considerando anche un autogol a favore (Inter-Atalanta, ndr), lo stesso identico numero. Un dato oggettivamente da migliorare e migliorabile. L’Inter di Inzaghi segna tanto ma potrebbe segnare molto di più. In particolare, gli attaccanti dovrebbero garantire più reti nel 2025 e – più precisamente – nella seconda parte di stagione. L’attacco dell’Inter statisticamente viaggia sotto la media delle quattro reti a punta in Serie A. Un dettaglio che stona più che altro con la produzione offensiva della squadra di Inzaghi. I miglioramenti “richiesti” nel 2025 sono facili da intuire. Continuare a blindare la difesa e massimizzare i gol in attacco: ottimizzare questa Inter inzaghiana schiacciasassi si può ancora.