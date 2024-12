Cagliari-Inter conferma l’obiettivo di Inzaghi. Nessun passo indietro!

Cagliari-Inter conferma in maniera netta e incontrovertibile l’obiettivo primario di Simone Inzaghi in questa stagione. Non si fa nessun passo indietro, scelta precisa.

FORMAZIONE – Cagliari-Inter è una partita molto importante non solo per la classifica, ma anche per il messaggio che dà Simone Inzaghi ai giocatori, alla dirigenza ed infine ai tifosi. In Sardegna l’allenatore non fa assolutamente passi indietro e ha intenzione di confermare in blocco la formazione già vista contro il Como. Nella vittoria per 2-0 di San Siro i nerazzurri si sono presentati con i titolarissimi, escluso Stefan de Vrij per la condizione fisica piuttosto precaria. A Cagliari si rivedranno gli stessi con l’olandese in campo al posto di Carlos Augusto. Yann Bisseck tornerà braccetto della parte destra.

Cagliari-Inter, l’obiettivo di Simone Inzaghi!

OBIETTIVO – Tra pochissimi giorni l’Inter partirà alla volta di Riyad in Arabia Saudita per disputare le semifinali di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. La sfida è difficilissima, ma Inzaghi non farà assolutamente turnover in campionato. Lo Scudetto rimane l’obiettivo numero uno e Cagliari-Inter conferma ciò che già si è visto in Champions League, in particolare con il Bayer Leverkusen prima della Lazio. In caso di possibile scelta Inzaghi preferisce sempre i titolarissimi per il campionato e i sostituti nelle altre competizioni. Non è esclusa tra queste la Supercoppa Italiana, che l’allenatore non ha mai perso da quando è all’Inter.