Cagliari-Inter 1-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Cagliari-Inter tiene aperto il discorso campionato fino a domenica, con la remota possibilità di superare il Milan. Molti dei dati statistici sulla partita di ieri all’Unipol Domus sono però legati al suo principale protagonista: Lautaro Martinez.

DUE – I gol di Matteo Darmian al Cagliari, già colpito l’11 aprile 2021 al Meazza per una vittoria pesantissima nella corsa al titolo dell’Inter della passata stagione. Si tratta della sua quindicesima realizzazione in carriera, ma i rossoblù diventano la prima squadra contro cui è finito sul tabellino in due volte diverse.

DUE – Le doppiette consecutive per Lautaro Martinez in Serie A, con quella di Cagliari-Inter che segue il bis concesso all’Empoli dieci giorni fa. È la prima volta in carriera per il Toro che si conferma in una marcatura multipla per due giornate di campionato di fila, contando anche quando era in Argentina al Racing Club.

SEI – Le vittorie dell’Inter nelle ultime sette trasferte in Sardegna, ossia da quando ha dovuto affrontare il Cagliari non più in “campo neutro” a Trieste (come avvenuto tre volte fra il 2012 e il 2013). L’unico mancato successo è il 2-1 dell’1 marzo 2019, ma c’è una particolarità: in tutti questi incroci hanno sempre segnato entrambe le squadre.

OTTO – Le reti in altrettante partite al Cagliari per Lautaro Martinez, vera e propria “bestia nera” dei rossoblù da quando è arrivato all’Inter. Ai sardi segnò il suo primo in assoluto in Italia, il 29 settembre 2018, ed è sempre andato a bersaglio fatta eccezione per le due gare della passata stagione.

VENTUNO – I gol in questa Serie A di Lautaro Martinez, che continua a migliorare il suo record personale (quelli totali sono venticinque, in tutte le competizioni). Non gli era mai successo di superare quota venti centri in un singolo campionato, al massimo diciassette nello scorso.