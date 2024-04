Cagliari, lo stato di forma in vista dell’Inter: filotto con un solo KO

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Cagliari, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Claudio Ranieri arriva alla partita, con un momento di forma invidiabile

STATO DI FORMA – Inter e Cagliari si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Claudio Ranieri ha fatto vedere ottime cose, conquistando punti importantissimi per la corsa alla salvezza. Da sottolineare è in particolar modo la vittoria contro l’Empoli per 0-1 in trasferta, seguita dal 4-2 casalingo rifilato alla Salernitana ultima in classifica. Un piccolo tonfo, poi, in trasferta contro il Monza (1-0) per tornare a due risultati importantissimi: il pareggio in casa contro il Verona (1-1), ma soprattutto la vittoria di prestigio per 2-1 contro l’Atalanta.

Inter-Cagliari, rossoblu a caccia di punti per la salvezza

SITUAZIONE DI CLASSIFICA – L’Inter troverà domani un Cagliari sicuramente agguerrito, che non verrà in gira a San Siro. Anche perché, nonostante il filotto positivo analizzato nel paragrafo precedente, sono soltanto quattro i punti di vantaggio sulla zona retrocessione (con il Frosinone terzultimo a 26 punti). Una partita, quindi, che la squadra di Simone Inzaghi non potrà assolutamente prendere sottogamba. Anche e soprattutto per mantenere le distanze con il Milan invariate (14 punti) e continuare con il grande sogno di vincere la seconda stella proprio nel derby.

SCELTE – Claudio Ranieri, per cercare di fermare l’Inter, dovrà fare a meno di . Deiola, Nandez, Mancosu, Petagna e Pavoletti. Una lunga serie di assenze per il tecnico dei rossoblu, che nonostante tutto non dovrebbe puntare davanti né su Gaetano Oristanio – in prestito proprio dall’Inter – né tantomeno su Zito Luvumbo. Questo, infatti, il suo probabile undici per la sfida di domani: Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Gaetano; Shomurodov, Lapadula.