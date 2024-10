Buchanan verso il recupero: un percorso graduale. Le idee di Inzaghi

Tajon Buchanan sta recuperando definitivamente dal suo brutto infortunio rimediato durante la Copa America con il Canada. Il rientro sarà comunque graduale, le idee di Simone Inzaghi dietro il suo impiego all’Inter.

RECUPERO – Il rientro di Tajon Buchanan sarà affrontato in maniera graduale. Questo è ciò che emerge dagli ultimi allenamenti dell’Inter, perché l’esterno continua a lavorare sia in gruppo che in maniera personalizzata. Oggi ha lavorato da solo e l’obiettivo è quello di recuperare al 100% la forma fisica. Non è solo una ricaduta dall’infortunio a preoccupare, ma soprattutto la preparazione saltata in estate. Buchanan dovrà stare molto attento nelle prime settimane di calcio giocato. Non sarà impiegato fin da subito da Simone Inzaghi.

Buchanan e i suoi utilizzi all’Inter

PROSPETTIVE – Nei circa 150 minuti giocati con la maglia dell’Inter da gennaio 2024 Buchanan ha sempre ricoperto il ruolo di esterno sinistro di centrocampo. Il canadese sarebbe potuto essere il vice di Federico Dimarco, permettendo a Carlos Augusto di spostarsi più basso. In estate poi Buchanan ha subito la frattura della tibia in un allenamento con il Canada nel periodo della Copa America e l’Inter ha deciso di investire sul mercato. Inzaghi ha avuto Tomas Palacios, difensore in sostituzione di Alessandro Bastoni. La fascia sinistra perciò è coperta. La logica dice che Buchanan si sposterà a destra, il suo ruolo naturale e il motivo per cui era stato acquistato per prevenire l’eventuale cessione di Denzel Dumfries. La domanda non è da porsi nell’immediato, ma la disposizione in campo dell’esterno sarà in continuo divenire.