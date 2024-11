Buchanan torna a sorridere: e lo fa anche Inzaghi. Rientra un jolly

Tajon Buchanan è tornato a pieno regime in casa Inter. Simone Inzaghi sa dell’importanza del canadese in una stagione complicata anche sul piano degli infortuni.

AIUTO – Simone Inzaghi può finalmente contare su Tajon Buchanan. Archiviato il brutto infortunio rimediato con il Canada in estate, adesso l’esterno nordamericano è tornato a pieno regime alle dipendenze del tecnico piacentino. Dopo averlo aspettato per tanto tempo, adesso l’allenatore dell’Inter può contare su una forza fresca nonostante sia già ben conosciuto nel mondo nerazzurro. Il suo rientro a stagione già iniziata e per di più a inizio dicembre, fa si che il suo rientro si un vero e proprio rinforzo sulle fasce dei campioni d’Italia.

Buchanan, sorridono anche gli esterni dell’Inter

RIENTRO – La presenza di Tajon Buchanan ad Appiano Gentile, ha fatto anche sorridere Federico Dimarco e Denzel Dumfries. I due esterni titolari dell’Inter, con l’olandese fresco di rinnovo, sanno bene che il rientro di Buchanan è una manna dal cielo anche per loro. Il centrocampista canadese può giocare sia da esterno destro che da esterno sinistro. Un perfetto jolly per Simone Inzaghi che nel mese di dicembre avrà bisogno di tutti per provare a tenersi gli ottavi di Champions League diretti e provare a sorpassare il Napoli. Inoltre c’è da segnalare anche l’ottimo ingresso in campo di Buchanan negli ultimi sedici minuti nella gara contro il Verona al Bentegodi.