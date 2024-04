Il Buchanan time è in arrivo: l’Inter lo vedrà all’opera nel finale

L’Inter ha in casa l’esterno del futuro. Ma sono tante le variabili che potrebbero cambiare da qui a fine anno. Tajon Buchanan avrà la grande occasione – nel finale di stagione – di dimostrare le sue qualità.

FUTURO – Simone Inzaghi, oggi 48 anni, sa di avere in squadra un gioiellino da poter modellare a suo piacimento. Stiamo parlando di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, arrivato nel mercato di gennaio, non sta trovando spazio. Ma questo lo si sapeva, e forse anche lo stesso calciatore sapeva della difficoltà di inserirsi in un’Inter già rodata e lanciatissima verso il ventesimo scudetto. Buchanan però, sa benissimo che in questo finale di stagione arriverà il suo momento e sarà un banco di prova importantissimo per la prossima stagione. Queste partite infatti, saranno valutate dal tecnico e dalla società per capire se questa Inter potrà contare su Buchanan come titolare o prima riserva in vista della prossima stagione dove sarà obbligatorio provare a rivincere nuovamente lo scudetto.

PRESENZA – Con la certezza della seconda stella, Inzaghi abbasserà sicuramente la presa con le sue gerarchie dando dunque spazio al canadese al posto di Dumfries che potrebbe partire a fine stagione. Con un continuo aumento del carico di lavoro personale, Buchanan ad Appiano Gentile si sta concentrando e sta curando i dettagli per rispondere presente a Inzaghi. Finora il nordamericano ha collezionato solo 33 minuti in campo. 13′ giocati contro la Salernitana, 14′ col Lecce e 6′ col Napoli. In ben dieci occasioni invece, non è mai sceso in campo restando sempre in panchina. Utilizzato spesso sul lato sinistro al posto di Dimarco, in futuro potrebbe essere dirottato proprio al posto dell’olandese.