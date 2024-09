Buchanan la sorpresa della lista Champions League: chiaro segnale a destra

Mentre si discuteva dell’esclusione di uno fra Tomas Palacios e Joaquin Correa dalla lista Champions League dell’Inter, Simone Inzaghi ha deciso di far saltare il banco tenendo fuori entrambi. Dentro Tajon Buchanan al loro posto: un chiaro segnale a destra.

SORPRESA – Niente lista Champions League né per Tomas Palacios, né tantomeno per Joaquin Correa. Sembrava un ballottaggio fra i due argentini, fin quando Simone Inzaghi non ha deciso di escludere entrambi. Il motivo? La sorpresa Tajon Buchanan. Il canadese era dato per escluso certo visto il suo infortunio, ma il fatto di averlo inserito in ogni caso dimostra che i tempi di reupero possono effettivamente essere più brevi del previsto. Non l’inverno prossimo, quindi, ma verosimilmente già a cavallo tra ottobre e novembre. Una decisione che piove come una sorpresa, ma che è un vero e proprio segnale mandato dall’Inter per quanto riguarda la fascia destra dello scacchiere inzaghiano.

Tra Dumfries e Darmian, Inzaghi manda un segnale con Buchanan

UOMO DI PUNTA – E il segnale riguarda proprio il prossimo padrone della fascia destra. L’acquisto di Tomas Palacios ha permesso infatti di spostare definitivamente Carlos Augusto sulla fascia sinistra come vice di Federico Dimarco. Ecco, dunque, il motivo per il quale l’Inter non si è mossa sul mercato per quanto riguarda la zona destra del campo. Al momento i due a disposizione sono Denzel Dumfries – che sta trovando sempre meno spazio anche a causa della situazione rinnovo ancora bloccata – e Matteo Darmian, di fatto, fin qui, il titolare. La fascia destra avrà presto però un nuovo padrone: quel Tajon Buchanan che, senza l’infortunio, sarebbe sicuramente già partito da titolarissimo. Lo potrà fare prima del previsto, compreso in Champions League.