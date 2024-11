Buchanan, rientro lampo: ecco il ritorno in campo previsto con l’Inter

Lasciatosi ormai alle spalle il bruttissimo infortunio alla gamba della scorsa estate, Tajon Buchanan si gode il suo rientro in campo. Per intanto con la maglia della nazionale, con cui ha raccolto qualche minuto negli ultimi impegni. In attesa di essere una nuova freccia a disposizione dell’Inter.

RIENTRO FULMINEO – Alzi la mano chi pensava che Tajon Buchanan, dopo la frattura della tibia in estate, potesse scendere in campo solo cinque mesi dopo. Un recupero lampo il suo, frutto di un ottimo lavoro da parte di tutto lo staff medico, tra Canada e Inter, che lo ha seguito nel suo percorso di riabilitazione. Adesso che la frattura alla tibia è un capitolo passato, l’esterno può godersi finalmente il suo ritorno in campo. Per intanto soltanto con la nazionale, con la cui maglia ha già raccolto alcuni minuti in campo negl ultimi impegni di questa sosta per le nazionali. In attesa che Simone Inzaghi possa inserirlo stabilmente nelle rotazioni. In un reparto, quello delle fasce, che ha visto la coperta piuttosto corta nelle ultime uscite. Tanto che, con l’infortunio di Carlos Augusto, Matteo Darmian ha dovuto fare gli straordinari in entrambe le zone di campo.

Tajon Buchanan torna abile e arruolabile: a quando il ritorno in campo con la maglia dell’Inter?

PRIMA PRESENZA STAGIONALE – Tajon Buchanan, dopo l’esordio di Tomás Palacios nel finale di Empoli-Inter, resta di fatto l’unico giocatore in rosa (insieme ai due portieri Josep Martinez e Raffaele Di Gennaro) a non aver raccolto ancora una presenza in stagione. A causa anche e soprattutto proprio delle conseguenze del suo infortunio in estate. Ma quando potremo finalmente rivederlo in campo in maglia nerazzurra? Gli impegni adesso continauno a restare fitti, con due trasferte nelle prossime due giornate (contro Verona e Fiorentina) e in mezzo la gara a San Siro contro il Red Bull Lipsia valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Difficile pensare a un suo impiego dal primo minuto, ma molto probabile è invece una sua presenza da subentrato.