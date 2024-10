Buchanan pronto a rientrare a San Siro. L’Inter inizia il countdown

Tajon Buchanan è pronto al rientro. Simone Inzaghi e l’Inter presto riabbracceranno l’esterno canadese che era fermo dall’estate scorsa per una frattura alla tibia.

RIENTRO – Tajon Buchanan è pronto a tornare in sella dopo il brutto infortunio rimediato in estate con il Canada. Se prima il suo rientro era molto più tranquillo e meno mediatico, adesso con l’infortunio di Carlos Augusto, out nel corso della sfida contro lo Young Boys in Champions League il suo rientro è una priorità. Allo stesso tempo però Simone Inzaghi non vuole rischiare di far ricadere il centrocampista canadese in qualche intoppo. Il tecnico dell’Inter vorrebbe che l’esterno rientrasse alla massima condizione anche se si spera possa tornare nel più breve tempo possibile. L’assenza dell’esterno brasiliano, dunque la prima pedina di cambio rispetto a Federico Dimarco, ha lasciato un grosso vuoto nello scacchiere di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter sa che dovrà calibrare bene le forze nelle prossime uscite per farsi che tutti possono riposarsi ma allo stesso tempo giocare ogni tre giorni.

Buchanan rivede San Siro. Il canadese pronto al rientro

CALMA – Dopo la Juventus, ci sarà la trasferta di Empoli. Una gara allo stesso tempo molto complicata e che rischia di diventare un primo match point per se stessi. Infortunio alla tibia destra, rischia di essere un blocco mentale per Buchanan. Il canadese si dovrà fare forza in vista dei prossimi scontri di gioco. È questo il vero problema quando si rientra da infortuni così pesanti. Inzaghi vorrebbe inserirlo gradualmente senza creargli grossi cambiamenti fisici e mentali, per poi averlo a completa disposizione da metà novembre e affidargli la casella sull’esterno così da permettere di far rifiatare chi come Dimarco e Darmian hanno fatto gli straordinari negli ultimi due mesi e mezzo.