Buchanan pronto per l’Inter: data per il rientro ‘eccezionale’ – TS

Tajon Buchanan si appresta a tornare ad allenarsi con l’Inter tra mercoledì e venerdì della settimana che sta per iniziare. Una dimostrazione di quanto sia stato veloce il suo recupero dall’infortunio dell’estate.

IL RECUPERO – Tajon Buchanan si avvicina al rientro in gruppo con l’Inter. Il calciatore canadese, infortunatosi in maniera grave mentre si allenava con il Canada nel periodo della Copa America, sta bruciando le tappe rispetto ai tempi indicati per il recupero in una fase iniziale. Nello specifico, il classe 2000 potrebbe iniziare ad allenarsi in gruppo nella giornata di mercoledì, con il venerdì indicato come data ultima della finestra temporale preordinata per il suo rientro.

Buchanan e il recupero accelerato: nuove soluzioni a disposizione dell’Inter

PASSATO – Fin qui Simone Inzaghi ha inteso schierare il laterale canadese nella posizione di esterno sinistro, nonostante in carriera abbia giocato prevalentemente a destra. La sua scelta si connette alla volontà di spostare Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistro, rendendo così l’ex Club Brugges come il sostituto principale di Federico Dimarco.

FUTURO – Ora che il brasiliano viene impiegato prevalentemente nel ruolo di esterno, con Tomas Palacios acquistato per potersi alternare ad Alessandro Bastoni dopo un praticantato più o meno lungo, l’idea di schierare Buchanan a destra potrebbe essere contemplata con maggiore considerazione. Con importanti benefici in termini di dribbling e avversari da saltare sulla destra.

