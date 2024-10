Buchanan pronto all’esordio in Empoli-Inter? I potenziali benefici

Tajon Buchanan si prenota per un ingresso a partita in corso in Empoli-Inter, match della decima giornata di Serie A. Per il canadese si tratterebbe dell’esordio stagionale.

LA SITUAZIONE – Tajon Buchanan ha definitivamente recuperato dai problemi influenzali che gli hanno impedito di rientrare pienamente in gruppo all’Inter dopo il recupero dalla rottura del crociato. Il calciatore canadese, che si sta allenando regolarmente con i compagni, è ormai a pieno regime e dunque in grado di entrare in campo nella sfida con l’Empoli. Ora starà a Simone Inzaghi decidere se impiegarlo a partita in corso contro i toscani, provando a sfruttarne le qualità più spiccate per indirizzare la partita nel modo da lui auspicato.

Buchanan e la dote potenzialmente determinante in Empoli-Inter

CARATTERISTICHE UNICHE – Tra gli esterni dell’Inter, considerando sia la fascia destra che quella sinistra, Buchanan rappresenta l’unico in grado di saltare l’uomo grazie all’abilità nel dribbling. Federico Dimarco sfrutta maggiormente il gioco corale, Denzel Dumfries la sua forza fisica, mentre Matteo Darmian interpreta il ruolo in maniera principalmente conservativa. Ecco perché il canadese può costituire un asso nella manica di Inzaghi al fine di dare imprevedibilità alla manovra nerazzurra sulla fascia sinistra.

POSSIBILE SOLUZIONE – Pensando all’ipotesi in cui l’Inter possa trovarsi nel secondo tempo ancora sullo 0-0, o comunque in una situazione di pareggio data da una partita bloccata contro i toscani, l’ingresso in campo di Buchanan potrebbe essere un’opzione concreta. Nell’assenza di calciatori in grado di saltare l’uomo con continuità, l’impiego canadese potrebbe essere benefico nel dare maggiori soluzioni ai meneghini contro l’Empoli.